ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

英國殺人犯被上銬爆哭...理由是「玩不到《GTA 6》」警察傻眼

記者楊智仁／綜合報導

英國牛津郡去年發生一起兇殺案件，一名男子對前女友發動攻擊後將對方殺害，案件曝光後，引發外界關注的除了兇嫌殘忍行徑外，還包括他在被捕後對警方所說的一句話，稱自己入獄後將「會錯過《俠盜獵車手（GTA）》」。英國法院日前就此案作出判決，裁定該名男子終身監禁，並訂下最低服刑年限為 16 年。

▲▼GTA。（圖／翻攝自GTA）

根據外媒報導，35 歲的 Robert Richens 承認於去年 5 月 30 日，在英國牛津郡住所內，殺害 40 歲前女友 Rachael Vaughan，相關判刑日前於牛津刑事法院進行。泰晤士河谷警方表示，Richens 犯案後未曾替傷者尋求任何醫療協助，直到「走投無路」才報警自首，庭審期間法庭播放 Richens 當時報案的通話錄音，他在電話中表示自己「做了一件非常嚴重的事」，並稱「我想我不小心殺了人，她一動也不動」，並表示對自身行為感到羞愧，聲稱並非有意奪走對方性命。

警方亦在庭上播放逮捕過程的影像，畫面中可聽見 Richens 哭泣表示，入獄後將「會錯過」知名電玩遊戲《GTA》，負責調查此案的刑事調查總督察 Stuart May 則形容兇嫌行為冷酷、毫無憐憫，「今日的判決，代表他必須為自己殘忍的行為承擔後果」。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【路人嚇壞求救】北捷中山站男「水果刀插口袋」搭末班車

推薦閱讀

動漫節進場人數破50萬塞爆會場　周邊秒殺廠商業績成長10%

英國殺人犯被上銬爆哭...理由是「玩不到《GTA 6》」警察傻眼

當漫畫家先辦卡...日創作者談「社會信用現實」年收百萬也難辦

極好評《數碼寶貝物語》將登Switch 2　系列史上最速邁破百萬

《VAMPIR：血之繼承者》搶先評測！「血腥味」十足的純正吸血鬼MMORPG

中國動漫展抵制「柯南、我英」...《寶可夢》也被掃到網友傻眼

91歲日本電玩阿嬤辭世　玩《FFXI》近20年...告別式放最愛遊戲曲

《戀上換裝娃娃》海夢聲優首登動漫節！超美氣質現場粉絲融化

《惡靈古堡9》真人宣傳悚見老怪物　1句「STARS」重回逃亡噩夢

《Minecraft》新DLC遭「政治入侵」　玩家怒火中燒官方秒禁留言

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

史丹利深夜長文重轟NCSOFT

91歲日本電玩阿嬤辭世

日創作者談「社會信用現實」

中國動漫展抵制「柯南、我英」

《惡靈古堡9》宣傳悚見老怪物

FF46多位神級Coser降臨

《葬送的芙莉蓮》阿嬤大哭成名場景

索尼新作持續DEI輸出！

英國殺人犯稱自己玩不到《GTA 6》

《數碼寶貝物語》將登Switch 2

最新新聞

動漫節進場人數破50萬塞爆會場

英國殺人犯稱自己玩不到《GTA 6》

日創作者談「社會信用現實」

《數碼寶貝物語》將登Switch 2

《VAMPIR：血之繼承者》搶先評測

中國動漫展抵制「柯南、我英」

91歲日本電玩阿嬤辭世

《戀上換裝娃娃》海夢聲優首登動漫節

《惡靈古堡9》宣傳悚見老怪物

《Minecraft》新DLC遭政治入侵

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366