英國殺人犯被上銬爆哭...理由是「玩不到《GTA 6》」警察傻眼

記者楊智仁／綜合報導

英國牛津郡去年發生一起兇殺案件，一名男子對前女友發動攻擊後將對方殺害，案件曝光後，引發外界關注的除了兇嫌殘忍行徑外，還包括他在被捕後對警方所說的一句話，稱自己入獄後將「會錯過《俠盜獵車手（GTA）》」。英國法院日前就此案作出判決，裁定該名男子終身監禁，並訂下最低服刑年限為 16 年。

根據外媒報導，35 歲的 Robert Richens 承認於去年 5 月 30 日，在英國牛津郡住所內，殺害 40 歲前女友 Rachael Vaughan，相關判刑日前於牛津刑事法院進行。泰晤士河谷警方表示，Richens 犯案後未曾替傷者尋求任何醫療協助，直到「走投無路」才報警自首，庭審期間法庭播放 Richens 當時報案的通話錄音，他在電話中表示自己「做了一件非常嚴重的事」，並稱「我想我不小心殺了人，她一動也不動」，並表示對自身行為感到羞愧，聲稱並非有意奪走對方性命。

警方亦在庭上播放逮捕過程的影像，畫面中可聽見 Richens 哭泣表示，入獄後將「會錯過」知名電玩遊戲《GTA》，負責調查此案的刑事調查總督察 Stuart May 則形容兇嫌行為冷酷、毫無憐憫，「今日的判決，代表他必須為自己殘忍的行為承擔後果」。