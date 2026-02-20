ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

VT桃鈴音音「闖空門」有眉目　從犯已逮本尊怒言：永不忘記你

記者黃冠瑋／綜合報導

關於VTuber遭到惡意人士騷擾問題，可說是層出不窮，像是彩虹社鈴原露露就因此等問題沉寂四年、hololive桃鈴音音也因為家裡闖空門停播三月。不過近期闖空門事件迎來重大眉目，本人透露警方已逮捕當時現行犯，雖說主犯還在逍遙法外，並且從未認識對方，但也讓桃鈴音音罕見動怒，「一輩子都不會忘記你」。

▼VT桃鈴音音「闖空門」從犯已遭警方逮捕。（圖／翻攝自X／@momosuzunene）

▲▼VT桃鈴音音「闖空門」從犯已遭警方逮捕。（圖／翻攝自X／@momosuzunene）

關於hololive桃鈴音音「闖空門」事件，其實是發生在2024年，在當時桃鈴音音突然宣布暫停直播三個月，讓粉絲好奇究竟發生何事，原來事後本人回歸才透露是家中遭到小偷闖空門，讓她不得不搬家逃離。如今事隔兩年，桃鈴音音透露案件已有最新進展，已經成功逮捕了負責執行犯罪的現行犯，同時警方也像透露現行犯姓名，但她表示從未認識過對方，並且目前主犯還為揪出，但她也憤怒表示，「我一輩子都不會忘記你」，畢竟闖空門所留下的恐懼陰影，對於桃鈴音音可說是很難在短時間抹除。

另外，桃鈴音音也透露當時所住房子已有嚴密保全系統，但依然遭到惡意人士入侵，可見再嚴密地方都有可趁之際，這也讓她夢想未來能住在有寬敞庭院獨棟房屋念頭，直接打消，同時桃鈴音音也藉著自己經歷，向粉絲提醒家中保護都要提高警覺，不能因為鎖住地區有保全就掉以輕心，畢竟任何人都有可能淪為犯罪集團鎖定的下一個目標。

