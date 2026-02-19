ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

兔田佩克拉爆飯局見天音彼方　奇問「畢業轉意」本人堅定不復出

記者黃冠瑋／綜合報導

hololive旗下VTuber四期生天音彼方在去年12月宣布畢業消息後，讓不少粉絲都感到相當不捨，就連同為所屬公司VTuber兔田佩克拉也表示惋惜。對此，佩克拉就爆料其實近日有與天音彼方見面吃飯，並替粉絲再次詢問她本人再度復出意願，但天音彼方卻仍堅定原先「不復出、不轉生」立場，透露現在生活過得很好。

▼兔田佩克拉飯局關心天音彼方「真不打算再次復出」。（圖／翻攝自YouTube／Pekora Ch. Usada Pekora）

▲▼兔田佩克拉飯局關心天音彼方「真不打算再次復出」。（圖／翻攝自YouTube／Pekora Ch. Usada Pekora）

根據兔田佩克拉直播透露，此次飯局是由天音彼方主動相約吃飯，藉此佩克拉也單刀直入詢問所有粉絲都想知道天音彼方畢業轉意問題，「妳是真的完全沒有打算要回來嗎」。對此，天音彼方則向兔田佩克拉堅定表示，立場依舊沒有改變，確定不打算「不復出、不轉生」。

不過天音彼方也告訴兔田佩克拉，雖說目前確定沒打算復出，但自從去年12月離開直播後，社群上就會時不時看到許多粉絲寂寞的等待，不知不覺得自己心中也產生這樣情緒氛圍，畢竟目前已經沒有一個能發聲的舞台，心裡難免會感到些許焦慮，但天音彼方也向粉絲喊話，目前回歸普通生活過的很好，希望粉絲們不用擔心，並再次替自己加油打氣，「我要回歸社會了」。

關於「不打算復出」消息再次證實，讓不少粉絲還是感到不捨，但也替天音彼方感到高興，不管如何能過得開心最重要，至於此次飯局出現，也讓許多粉絲感到驚訝，畢竟早在先前兔田佩克拉就有透露，本人不太愛社交和飯局，但卻願意替粉絲詢問此問題，讓他們感到相當暖心，也希望這段友誼能持續長久下去。

關鍵字：hololive兔田佩克拉天音彼方

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【太滑順了吧XD】奴才幫貓咪穿衣服　牠全程沒反抗超乖巧！

推薦閱讀

《刺客教條》主機版傳畫質大提升　「60幀」吸老玩家重溫回憶

70%動畫「虧損製作」？日協會籲改善動畫師工作室待遇

兔田佩克拉爆飯局見天音彼方　奇問「畢業轉意」本人堅定不復出

用心才能看見自己！《OPUS：心相吾山》如何把攝影變成救贖之旅

《咒術》正妹coser有「六塊肌」！　網暴動：太完美

《GTA》大賣美國政府怒了...創始人爆料「差點被勒令關閉」

超級美少女真面目　竟是「35歲二寶爸」！變身過程驚呆　

正妹撞臉《伊藤潤二》女角！　網嚇：真人版富江

「藥師少女、我獨自升級」領軍！回顧2025冬番人氣動畫

《我的英雄學院》最終季封神、安妮亞可愛回歸　2025秋番回顧

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《GTA》大賣惹怒美國政府？

蜜大腿太香！「肉肉」正妹引暴動

正妹coser有「六塊肌」！網暴動

「停止殺死遊戲」請願飆破130萬

神級正妹重現「裸泳」名場景！

《寶可夢》彈珠台要來了

正妹撞臉《伊藤潤二》女角！　網嚇：真人版富江

美少女竟是「二寶爸」　 變身過程驚呆

日本動畫約70%作品「虧損製作」

《我英》最終季封神...2025秋番回顧

最新新聞

《刺客教條》主機版傳畫質大提升

日本動畫約70%作品「虧損製作」

兔田佩克拉爆飯局見天音彼方

《OPUS：心相吾山》把攝影變成救贖之旅

正妹coser有「六塊肌」！網暴動

《GTA》大賣惹怒美國政府？

美少女竟是「二寶爸」　 變身過程驚呆

正妹撞臉《伊藤潤二》女角！　網嚇：真人版富江

盤點2025冬番必看神作

《我英》最終季封神...2025秋番回顧

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366