兔田佩克拉爆飯局見天音彼方　奇問「畢業轉意」本人堅定不復出

記者黃冠瑋／綜合報導

hololive旗下VTuber四期生天音彼方在去年12月宣布畢業消息後，讓不少粉絲都感到相當不捨，就連同為所屬公司VTuber兔田佩克拉也表示惋惜。對此，佩克拉就爆料其實近日有與天音彼方見面吃飯，並替粉絲再次詢問她本人再度復出意願，但天音彼方卻仍堅定原先「不復出、不轉生」立場，透露現在生活過得很好。

▼兔田佩克拉飯局關心天音彼方「真不打算再次復出」。（圖／翻攝自YouTube／Pekora Ch. Usada Pekora）

根據兔田佩克拉直播透露，此次飯局是由天音彼方主動相約吃飯，藉此佩克拉也單刀直入詢問所有粉絲都想知道天音彼方畢業轉意問題，「妳是真的完全沒有打算要回來嗎」。對此，天音彼方則向兔田佩克拉堅定表示，立場依舊沒有改變，確定不打算「不復出、不轉生」。

不過天音彼方也告訴兔田佩克拉，雖說目前確定沒打算復出，但自從去年12月離開直播後，社群上就會時不時看到許多粉絲寂寞的等待，不知不覺得自己心中也產生這樣情緒氛圍，畢竟目前已經沒有一個能發聲的舞台，心裡難免會感到些許焦慮，但天音彼方也向粉絲喊話，目前回歸普通生活過的很好，希望粉絲們不用擔心，並再次替自己加油打氣，「我要回歸社會了」。

關於「不打算復出」消息再次證實，讓不少粉絲還是感到不捨，但也替天音彼方感到高興，不管如何能過得開心最重要，至於此次飯局出現，也讓許多粉絲感到驚訝，畢竟早在先前兔田佩克拉就有透露，本人不太愛社交和飯局，但卻願意替粉絲詢問此問題，讓他們感到相當暖心，也希望這段友誼能持續長久下去。