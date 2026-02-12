ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

米哈遊內部驚爆「賄賂舞弊」　多位員工遭判刑重申：永不錄用

記者黃冠瑋／綜合報導

米哈遊HoYoverse憑藉著《原神》、《崩壞 星穹鐵道》、《絕區零》而聞名全世界，因此也成為許多遊戲工作者嚮往的公司之一。然而近期米哈遊卻爆出內部出現多名前員工，藉職務名頭行商業賄賂、職務侵占等舞弊行為而遭到判刑，對此，官方強調任何涉案員工都將永不錄用，並且涉案24間廠商也將列入黑名單。

▼《原神》開發商米哈遊內部驚爆賄賂舞弊。（圖／翻攝自X／@genshinimpacttw）

▲▼《原神》開發商米哈遊內部驚爆賄賂舞弊。（圖／翻攝自X／@genshinimpacttw）

根據米哈遊HoYoverse近期公告，近期通過內部排查已發現並查處多起舞弊案件，其中就包括，原「供應與服務組」康某、原「周邊電商運營組」徐某、原「供應與服務組」許某某等三人，因利用職務之便向合作方索取回扣。經法院審理，三人皆因「非國家工作人員受賄罪」遭判刑，康某被判處有期徒刑1年4個月，徐某某、許某某則被判處1年3個月、原「周邊項目運營組」曹某在職期間，同樣利用職務之便為多家供應商謀取不正當利益並收受賄賂。經法院審理，曹某因「非國家工作人員受賄罪」，被判處有期徒刑6個月等。

對此，米哈遊也強調，對商業賄賂、職務侵占等舞弊行為始終秉持「零容忍」態度，目前公司已建立明確機制，像是員工守則、禮品報告制度、利益衝突管理制度、舉報人保護和獎勵制度等在內的制度體系，並構建了高效通暢的舉報渠道，建立起覆蓋舉報受理、線索核查的全流程工作機制，持續預防、發現和打擊各類舞弊行為，以維護公平、誠信、透明的商業環境，因此試圖違反商業誠信的員工將永不錄用。

另外，米哈遊也列出了涉案相關24間合作廠商，對於廉潔誠信是企業發展的基石，因此24間廠商也將淪為公司黑名單，並且再次強調堅決抵制任何有違商業誠信與公平原則的行為。

