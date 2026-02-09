ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

極度好評《數碼寶貝物語》將登Switch 2　系列史上最速邁破百萬

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，系列作品史上 PlayStation®5／Xbox Series X|S／STEAM® 版的全球累積銷量最快突破 100 萬套的培育型 RPG《數碼寶貝物語 時空異客》，即將在 2026 年 7 月 9 日推出 Nintendo Switch™ 2／Nintendo Switch™ 版。同步公開最新宣傳影片。

▲▼數碼寶貝。（圖／翻攝自Steam）

《數碼寶貝物語 時空異客》在 Steam 上獲得「極度好評」，剛上市時同時在線玩家達到最高 84,569 人，跟過去《數碼寶貝》作品比起來有相當大福的提升，玩家可以隨時隨地享受人類及數碼寶貝所交織而成、引人入勝的壯闊劇情，超過 450 隻數碼寶貝的培育，以及戰略性編組為關鍵的回合制戰鬥所帶來的樂趣。

《數碼寶貝物語 時空異客》也即將登上 Switch 2 版中，玩家可以選擇畫質優先的「畫質模式」，或是幀率優先的「效能模式」。「畫質模式」支援4K及HDR、「效能模式」則是最高可達 60 fps。此外，預計在 Switch 2  版中加入的模式選擇功能也將於日後加入現已發售的 PlayStation®5／Xbox Series X|S／STEAM® 版中。

《數碼寶貝物語 時空異客》有兩個世界：人類世界與數碼寶貝居住的異世界「數碼世界．伊利亞斯」，玩家在故事中穿梭不同世界，追尋終將來臨的毀滅真相。面臨困難時更凸顯出與數碼寶貝之間羈絆的重要性，玩家將可以在冒險中將數碼寶貝納為夥伴，透過進化、退化、自訂培育出專屬的數碼寶貝，享受形形色色不同的邂逅。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

向佐自嘲：我原生家庭有問題 　虧郭碧婷「不怕嫁錯郎」

推薦閱讀

極好評《數碼寶貝物語》將登Switch 2　系列史上最速邁破百萬

《VAMPIR：血之繼承者》搶先評測！「血腥味」十足的純正吸血鬼MMORPG

中國動漫展抵制「柯南、我英」...《寶可夢》也被掃到網友傻眼

91歲日本電玩阿嬤辭世　玩《FFXI》近20年...告別式放最愛遊戲曲

《戀上換裝娃娃》海夢聲優首登動漫節！超美氣質現場粉絲融化

《惡靈古堡9》真人宣傳悚見老怪物　1句「STARS」重回逃亡噩夢

《Minecraft》新DLC遭「政治入侵」　玩家怒火中燒官方秒禁留言

FF46多位神級Coser降臨！人潮擠爆花博　網驚嘆「領域展開」

《藥師少女的獨語》貓貓來台北！悠木碧重現「有毒」名場面網讚爆

線上遊戲揚言香港地鐵放炸彈　31歲男被捕...最高可判五年

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

史丹利深夜長文重轟NCSOFT

91歲日本電玩阿嬤辭世

日創作者談「社會信用現實」

中國動漫展抵制「柯南、我英」

FF46多位神級Coser降臨

索尼新作持續DEI輸出！

《葬送的芙莉蓮》阿嬤大哭成名場景

《惡靈古堡9》宣傳悚見老怪物

《戀上換裝娃娃》海夢聲優首登動漫節

《VAMPIR：血之繼承者》搶先評測

最新新聞

《數碼寶貝物語》將登Switch 2

《VAMPIR：血之繼承者》搶先評測

中國動漫展抵制「柯南、我英」

91歲日本電玩阿嬤辭世

《戀上換裝娃娃》海夢聲優首登動漫節

《惡靈古堡9》宣傳悚見老怪物

《Minecraft》新DLC遭政治入侵

FF46多位神級Coser降臨

《藥師少女的獨語》貓貓來台北

遊戲揚言放炸彈...香港男被捕

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366