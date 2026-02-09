極好評《數碼寶貝物語》將登Switch 2　系列史上最速邁破百萬

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，系列作品史上 PlayStation®5／Xbox Series X|S／STEAM® 版的全球累積銷量最快突破 100 萬套的培育型 RPG《數碼寶貝物語 時空異客》，即將在 2026 年 7 月 9 日推出 Nintendo Switch™ 2／Nintendo Switch™ 版。同步公開最新宣傳影片。

《數碼寶貝物語 時空異客》在 Steam 上獲得「極度好評」，剛上市時同時在線玩家達到最高 84,569 人，跟過去《數碼寶貝》作品比起來有相當大福的提升，玩家可以隨時隨地享受人類及數碼寶貝所交織而成、引人入勝的壯闊劇情，超過 450 隻數碼寶貝的培育，以及戰略性編組為關鍵的回合制戰鬥所帶來的樂趣。

《數碼寶貝物語 時空異客》也即將登上 Switch 2 版中，玩家可以選擇畫質優先的「畫質模式」，或是幀率優先的「效能模式」。「畫質模式」支援4K及HDR、「效能模式」則是最高可達 60 fps。此外，預計在 Switch 2 版中加入的模式選擇功能也將於日後加入現已發售的 PlayStation®5／Xbox Series X|S／STEAM® 版中。

《數碼寶貝物語 時空異客》有兩個世界：人類世界與數碼寶貝居住的異世界「數碼世界．伊利亞斯」，玩家在故事中穿梭不同世界，追尋終將來臨的毀滅真相。面臨困難時更凸顯出與數碼寶貝之間羈絆的重要性，玩家將可以在冒險中將數碼寶貝納為夥伴，透過進化、退化、自訂培育出專屬的數碼寶貝，享受形形色色不同的邂逅。