當漫畫家先辦卡...日創作者談「社會信用現實」年收百萬也難辦

記者楊智仁／綜合報導

日本社群平台近日一則貼文引發大量創作者迴響，日本創作者大和なでしこ就在社群提醒「有志成為漫畫家的人，務必在還是學生時就先辦一張信用卡」，理由不是理財，而是「成為專職漫畫家後，社會信用幾乎歸零」。

大和なでしこ直言，即使年收入超過 1,000 萬日圓，只要在申請資料上填寫「自營業」、「漫畫家」等身分，信用卡審核幾乎一定遭拒，就連廣告中主打「主婦、打工族也能辦」的入門款信用卡也未必能通過審核。他強調，自由業與接案工作者在制度上被視為「社會信用偏低」，反而不如收入較低、但隸屬大型公司的非正職員工。

貼文中特別提醒，若有意成為全職漫畫家，最好在學生時期先申辦至少一到兩張信用卡，即使不使用也能累積信用紀錄，並建議選擇不同發卡公司、不同系統。此外，他也不忘叮嚀，拿到卡後務必關閉「循環利息」設定，避免日後衍生財務問題。

該則貼文曝光後迅速引來大量網友回應，不少人分享自身或身邊創作者的實際經驗，有網友表示，自己長期過著「不用信用卡」的生活，直到 30 多歲才首次申請，卻因為信用紀錄過於空白，被判定為「白戶」遭拒；也有人指出，即使是非正職，只要掛名在大型企業名下，反而比自由接案者更容易通過審核。

不只漫畫家，動畫師、插畫家等創意產業工作者也紛紛現身說法。有動畫師回憶，業界中收入明明不低的前輩，卻因身分問題遲遲無法辦卡；反倒是自己在學生時期聽從師長建議先申辦信用卡，累積信用後日後申請其他金融服務都相對順利。當然，也有少數人分享相對順利的經驗，例如從未被拒絕辦卡或租屋，甚至因本名創作、公開露面而被視為「可信任對象」，推測與稅務處理完善或合作窗口專業有關。