中國動漫展抵制「柯南、我英」...《寶可夢》也被掃到網友傻眼

記者楊智仁／綜合報導

中國近期傳出，在部分動漫展與同人活動中，禁止《名偵探柯南》相關 Cosplay 與周邊商品販售，事件起因被認為和《我的英雄學院》聯名企劃有關，相關限制措施已在北京、重慶與蘭州等地的活動中出現。中國網友認為，兩部作品的合作「傷害中國人民感情」甚至要求主辦方回應。

▼中國動漫展抵制「柯南、我英」。（圖／翻攝自推特）▲▼柯南 我英。（圖／翻攝自推特）

《我的英雄學院》曾於 2020 年在中國影音平台遭下架，原因是作品中角色命名，被指影射日本侵華戰爭期間的「731部隊」。近期日本《名偵探柯南》與《我的英雄學院》展開合作企劃，主要是紀念兩部動畫分別迎來 30 周年與 10 周年，然而這也觸動中方的敏感神經，加上目前中日關係緊張，甘肅省一場動漫活動主辦單位於周四表示，將禁止穿著和服、木屐，以及被認為與軍國主義相關的服裝者入場，並指出《我的英雄學院》涉及「傷害中國人民感情的歷史問題」。

北京方面，本周末舉行的動漫市集主辦單位亦說明，限制《名偵探柯南》相關 Cosplay 與商品販售，是為了營造「良好活動氛圍」。另一方面，重慶一場動漫展除禁止《柯南》外，也同步限制《寶可夢》的 Cosplay 與商品販售，主要是因為，中國網友對一項原定在東京靖國神社舉行的寶可夢卡牌遊戲活動感到不滿。儘管中國祭出多項限制，但對日方沒有太大影響，不少日本網友也覺得相當傻眼。

關鍵字：寶可夢

