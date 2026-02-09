91歲日本電玩阿嬤辭世　玩《FFXI》近20年...告別式放最愛遊戲曲

記者楊智仁／綜合報導

一名熱愛線上遊戲的 91 歲日本老奶奶於 2 月 3 日辭世，消息由其孫子在推特上分享。令人動容的是，她生前長達近 20 年都是《Final Fantasy XI》（簡稱 FFXI）的忠實玩家，被粉絲暱稱為「傳奇級電玩阿嬤」。

孫子在貼文中表示，「2 月 3 日星期二，我最愛的奶奶在 91 歲時離開了我們，在身體狀況惡化之前，她是一名玩了將近 20 年的《FFXI》老玩家。從封測時期開始，她就一直看著我玩這款遊戲。我想她現在正和 Mimi（她的狗）一起，在維納戴爾的世界中冒險吧。」貼文曝光後迅速在社群間引發共鳴，不少玩家湧入留言致哀，並分享自己與遊戲的回憶。

消息也傳到官方開發團隊耳中，《Final Fantasy XI》遊戲設計師下田健介、作曲家谷岡久美皆親自回應表達哀悼，「願她安息。身為原始開發團隊的一員，我由衷感謝她長年支持並遊玩這款作品。」谷岡久美則寫到，「感謝您近二十年來在瓦納迪爾的旅程，願您在天上也能過得愉快，如果您已在維納戴爾重生，希望能偶爾聽見隨風而來的音樂。願您安息。」

孫子隨後回覆指出，家族中有多位成員都是《FFXI》配樂的愛好者，而奶奶特別喜歡遊戲中「古斯塔伯格」地區的主題曲，谷岡久美也再次回應，表示能為這款作品創作眾多樂曲，對她而言是一種榮幸。而作為最後的告別，家屬也安排在告別式上播放《Final Fantasy XI》鋼琴精選集，為她的冒險旅程畫下句點。