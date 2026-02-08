《藥師少女的獨語》貓貓來台北！悠木碧重現「有毒」名場面網讚爆

記者楊智仁／綜合報導

日本超人氣動畫《藥師少女的獨語》聲優見面會於 2 月 7 日在「2026 台北國際動漫節」盛大舉行。擔任主角「貓貓」配音的聲優悠木碧親臨現場，與台灣粉絲近距離交流。本次活動由東寶與回歸線娛樂共同舉辦，現場擠滿了大批粉絲，超級熱鬧成為本屆台北國際動漫節最受矚目的舞台活動之一。

活動中，悠木碧回顧了《藥師少女的獨語》一路走來的歷程。她表示，在錄製動畫第一季時，完全沒預料到這部作品日後會在全球引起如此巨大的反響。動畫播出後，不僅在日本，在海外市場也掀起熱潮，更登上了各大影音串流平台的排行榜，觀眾的熱烈支持讓她感到非常驚喜與感動。

談到飾演「貓貓」這個角色，悠木碧表示，貓貓冷靜理性卻又擁有獨特幽默感的性格非常迷人。在演繹時，她特別重視貓貓對於藥學、推理以及人情世故的細微反應，她希望透過聲音的層次感，來表現出貓貓雖然外表看似冷淡，內心世界其實充滿了敏銳觀察力的一面。

分享到配音現場的趣事時，悠木碧形容《藥師少女的獨語》的錄音現場充滿了高度集中與細膩的氛圍。隨著故事推進，從第一季到第二季，角色間的關係與情感逐漸加深，因此在演技上需要更內省且精準的表現。這對聲優來說極具挑戰性，但同時也是身為演員無上的光榮與享受。

活動的最高潮莫過於悠木碧的現場配音環節，她重現了劇中令人印象深刻的名場面與台詞，包括在第四話「恫嚇」場景中展現出的貓貓憤怒魄力，震撼全場；此外，粉絲們耳熟能詳的「這是有毒的（これ、毒です）」名場面也原音重現。悠木碧在配音前表示「好緊張」，但當她發出第一聲的瞬間，全場立刻爆發出巨大的歡呼聲。她坦言，在觀眾面前現場配音與在錄音室裡的感覺截然不同，因為能直接感受到粉絲的反應，雖然更緊張但也因此增添了更多樂趣。

舞台活動結束後，悠木碧更前往「《藥師少女的獨語》快閃店 台北店」參觀，除了欣賞展示品外，更當場留下簽名，讓快閃店成為粉絲必去的朝聖熱點。她還特別提到「貓貓捶背棒」印象深刻且非常有趣，呼籲大家務必到華山的《藥師少女的獨語》台北快閃店逛逛。