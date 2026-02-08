ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《藥師少女的獨語》貓貓來台北！悠木碧重現「有毒」名場面

記者楊智仁／綜合報導

日本超人氣動畫《藥師少女的獨語》聲優見面會於 2 月 7 日在「2026 台北國際動漫節」盛大舉行。擔任主角「貓貓」配音的聲優悠木碧親臨現場，與台灣粉絲近距離交流。本次活動由東寶與回歸線娛樂共同舉辦，現場擠滿了大批粉絲，超級熱鬧成為本屆台北國際動漫節最受矚目的舞台活動之一。

▲▼藥師少女的獨語聲優活動 。（圖／廠商提供）

活動中，悠木碧回顧了《藥師少女的獨語》一路走來的歷程。她表示，在錄製動畫第一季時，完全沒預料到這部作品日後會在全球引起如此巨大的反響。動畫播出後，不僅在日本，在海外市場也掀起熱潮，更登上了各大影音串流平台的排行榜，觀眾的熱烈支持讓她感到非常驚喜與感動。

談到飾演「貓貓」這個角色，悠木碧表示，貓貓冷靜理性卻又擁有獨特幽默感的性格非常迷人。在演繹時，她特別重視貓貓對於藥學、推理以及人情世故的細微反應，她希望透過聲音的層次感，來表現出貓貓雖然外表看似冷淡，內心世界其實充滿了敏銳觀察力的一面。

▲▼藥師少女的獨語聲優活動 。（圖／廠商提供）▲▼藥師少女的獨語聲優活動 。（圖／廠商提供）

分享到配音現場的趣事時，悠木碧形容《藥師少女的獨語》的錄音現場充滿了高度集中與細膩的氛圍。隨著故事推進，從第一季到第二季，角色間的關係與情感逐漸加深，因此在演技上需要更內省且精準的表現。這對聲優來說極具挑戰性，但同時也是身為演員無上的光榮與享受。

活動的最高潮莫過於悠木碧的現場配音環節，她重現了劇中令人印象深刻的名場面與台詞，包括在第四話「恫嚇」場景中展現出的貓貓憤怒魄力，震撼全場；此外，粉絲們耳熟能詳的「這是有毒的（これ、毒です）」名場面也原音重現。悠木碧在配音前表示「好緊張」，但當她發出第一聲的瞬間，全場立刻爆發出巨大的歡呼聲。她坦言，在觀眾面前現場配音與在錄音室裡的感覺截然不同，因為能直接感受到粉絲的反應，雖然更緊張但也因此增添了更多樂趣。

舞台活動結束後，悠木碧更前往「《藥師少女的獨語》快閃店 台北店」參觀，除了欣賞展示品外，更當場留下簽名，讓快閃店成為粉絲必去的朝聖熱點。她還特別提到「貓貓捶背棒」印象深刻且非常有趣，呼籲大家務必到華山的《藥師少女的獨語》台北快閃店逛逛。

▲▼藥師少女的獨語聲優活動 。（圖／廠商提供）

關鍵字：藥師少女的獨語

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【基隆雨夜驚魂】行人跑步穿越斑馬線　轎車未注意慘遭撞倒

推薦閱讀

《惡靈古堡9》真人宣傳悚見老怪物　1句「STARS」重回逃亡噩夢

《Minecraft》新DLC遭「政治入侵」　玩家怒火中燒官方秒禁留言

FF46多位神級Coser降臨！人潮擠爆花博　網驚嘆「領域展開」

《藥師少女的獨語》貓貓來台北！悠木碧重現「有毒」名場面網讚爆

線上遊戲揚言香港地鐵放炸彈　31歲男被捕...最高可判五年

曾被稱最爛遊戲...《香港97》續作遭Steam拒絕上架　極度挑釁風格

史丹利深夜長文重轟NCSOFT「差別待遇」：台灣玩家都是狗

《超級瑪利歐》福音神曲豪奪葛萊美獎　擊敗強敵「魔法壞女巫」

索尼新作持續DEI輸出！巨肥體型+極瘦義肢　網傻眼：糖尿病英雄？

《Apex》宣布停更初代Switch　「代幣挪移」官方劍指高效平台

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

史丹利深夜長文重轟NCSOFT

《香港97》續作遭Steam拒絕上架

索尼新作持續DEI輸出！

《葬送的芙莉蓮》阿嬤大哭成名場景

FF46多位神級Coser降臨

遊戲揚言放炸彈...香港男被捕

《藥師少女的獨語》貓貓來台北

《惡靈古堡9》宣傳悚見老怪物

Google開放新AI服務...遊戲業震撼

Pokémon Play Lab高雄2號店開幕

最新新聞

《惡靈古堡9》宣傳悚見老怪物

《Minecraft》新DLC遭政治入侵

FF46多位神級Coser降臨

《藥師少女的獨語》貓貓來台北

遊戲揚言放炸彈...香港男被捕

《香港97》續作遭Steam拒絕上架

史丹利深夜長文重轟NCSOFT

《超級瑪利歐》福音神曲奪葛萊美

索尼新作持續DEI輸出！

《Apex》宣布停更初代Switch

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366