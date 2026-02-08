線上遊戲揚言香港地鐵放炸彈　31歲男被捕...最高可判五年

記者楊智仁／綜合報導

香港警方近日拘捕一名 31 歲男子，涉嫌在網上遊戲群內揚言要在港鐵金鐘站放置炸彈。事件最終證實虛驚一場，現場未有發現任何可疑物品，但相關言論已觸發警方高度戒備，並引發大規模反恐部署。

警方指出，今年 1 月 27 日接獲市民網上舉報，指在《英雄聯盟》線上遊戲內，有玩家聲稱會在年初一於港鐵金鐘站放炸彈。由於金鐘站屬全港最繁忙、人口密集的交通樞紐之一，警方隨即派出大量軍裝人員，包括巡邏小隊、衝鋒隊及反恐特勤隊，到車站及附近一帶進行全面搜索，最終未有發現任何爆炸品或可疑物件。

警方其後透過網上情報分析鎖定涉案人士，並於 2 月 6 日晚上，在沙田區拘捕一名姓鍾的 31 歲本地男子，涉嫌「炸彈恐嚇」及「持有仿製槍械」。警方同時搜出三支懷疑仿製槍械，包括兩支仿製步槍及一支仿製手槍，另有多件零部件，如彈匣、槍管、槍托、氣罐及塑膠子彈，並檢獲戰術頭盔、背心及腰帶等裝備。警方表示，未有在單位內發現任何製造爆炸品的危險物品，相關仿製槍械已交由軍械法證科進行鑑證，以確認是否符合相關法例規定。

警方強調，即使事件最終沒有實質危險，但在網上公開作出涉及爆炸、恐怖活動的威脅，本身已屬嚴重罪行，絕非情緒發洩可以帶過。根據香港法例第 245 章《公安條例》，虛報炸彈一經定罪，最高可判監五年；而根據《火器及彈藥條例》，任何人管有仿製槍械同樣屬刑事罪行，最高可被判監禁。