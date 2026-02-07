史丹利深夜長文重轟NCSOFT「差別待遇」：台灣玩家都是狗

記者蘇晟彥／綜合報導

NCSoft旗下經典IP《天堂》在7日正式重啟「經典服」，儘管先前有著風波，但不少玩家仍衝著當年那句「實現你平常不敢做的事」重回童年，再次回到遊戲遊玩。但前《英雄聯盟》世界冠軍史丹利卻發出近2000字長文重轟NCSoft，大罵「想體驗當狗就去玩」，更細數自己在Aion2所遇到的鳥事直說，「我絕對不會再碰NC遊戲，建議你們也不要」引起議論。

《天堂：經典服》在7日晚間正式在台、韓正式開放，乘載不少玩家對於MMORPG的懷念，不少玩家選擇在第一時間入服，在知名論壇討論度衝上第一。但前《英雄聯盟》世界冠軍史丹利被觀眾問起是否會遊玩時，他卻發出近2000字的長文重轟，強調「自己絕對不會再玩NCSOFT遊戲」。

史丹利警告玩家「玩遊戲要慎選廠商」，自己因為Aion2這款遊戲已經被NC氣到要中風，在文中細數罪狀指出，台服外掛滿天飛，但只要不要擋到官方財路基本上都處於放任狀態，反觀韓服就井然有序，強調「所有營運方針韓服和台服的管理方式就是差別待遇，韓國的玩家是人 , 台灣的玩家是狗。」

他補充，現在看似正常，但過一陣子就會開始出現「人山人海、外掛滿天飛他都不抓，就專門抓你私底下交易天幣」結論就是「除非想體驗當狗，就可以去玩天堂經典服」，因為自己現在在玩Aion2就是被當狗對待，最後總結「是個正常人，我建議你們不要再碰NC這間公司的任何遊戲，典型的花錢花時間找罪受，實在太噁心了！」

對此，不少網友留言指出，「看敘述就知道是Aion2資深玩家，知道的那麼詳細」、「NC你意外嗎」、「他們最近才關兩個遊戲捏」、「這麼憤慨那我這次聽你的」；但也有網友反嗆，「現在做的很好，還沒開始你在罵什麼」、「以後不要工商你就低頭」

