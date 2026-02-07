ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

史丹利深夜長文重轟NCSOFT「差別待遇」：台灣玩家都是狗

記者蘇晟彥／綜合報導

NCSoft旗下經典IP《天堂》在7日正式重啟「經典服」，儘管先前有著風波，但不少玩家仍衝著當年那句「實現你平常不敢做的事」重回童年，再次回到遊戲遊玩。但前《英雄聯盟》世界冠軍史丹利卻發出近2000字長文重轟NCSoft，大罵「想體驗當狗就去玩」，更細數自己在Aion2所遇到的鳥事直說，「我絕對不會再碰NC遊戲，建議你們也不要」引起議論。

▲▼

《天堂：經典服》在7日晚間正式在台、韓正式開放，乘載不少玩家對於MMORPG的懷念，不少玩家選擇在第一時間入服，在知名論壇討論度衝上第一。但前《英雄聯盟》世界冠軍史丹利被觀眾問起是否會遊玩時，他卻發出近2000字的長文重轟，強調「自己絕對不會再玩NCSOFT遊戲」。

史丹利警告玩家「玩遊戲要慎選廠商」，自己因為Aion2這款遊戲已經被NC氣到要中風，在文中細數罪狀指出，台服外掛滿天飛，但只要不要擋到官方財路基本上都處於放任狀態，反觀韓服就井然有序，強調「所有營運方針韓服和台服的管理方式就是差別待遇，韓國的玩家是人 , 台灣的玩家是狗。」

他補充，現在看似正常，但過一陣子就會開始出現「人山人海、外掛滿天飛他都不抓，就專門抓你私底下交易天幣」結論就是「除非想體驗當狗，就可以去玩天堂經典服」，因為自己現在在玩Aion2就是被當狗對待，最後總結「是個正常人，我建議你們不要再碰NC這間公司的任何遊戲，典型的花錢花時間找罪受，實在太噁心了！」

對此，不少網友留言指出，「看敘述就知道是Aion2資深玩家，知道的那麼詳細」、「NC你意外嗎」、「他們最近才關兩個遊戲捏」、「這麼憤慨那我這次聽你的」；但也有網友反嗆，「現在做的很好，還沒開始你在罵什麼」、「以後不要工商你就低頭」
 

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

田中千繪.范逸臣會結婚嗎?　爸爸：只要女兒幸福就好

推薦閱讀

曾被稱最爛遊戲...《香港97》續作遭Steam拒絕上架　極度挑釁風格

史丹利深夜長文重轟NCSOFT「差別待遇」：台灣玩家都是狗

《超級瑪利歐》福音神曲豪奪葛萊美獎　擊敗強敵「魔法壞女巫」

索尼新作持續DEI輸出！巨肥體型+極瘦義肢　網傻眼：糖尿病英雄？

《Apex》宣布停更初代Switch　「代幣挪移」官方劍指高效平台

《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》發售日、CBT公開

暴雪瘋啦！《鬥陣特攻2》重新命名：我們拿掉２繼續前進

《我的英雄學院》最新主機遊戲今日發售　3對3解放個性最終戰

動漫節攤位直擊！走道塞滿人難動彈...粉絲瘋搶限定商品福袋

JoyCity《Resident Evil Survival Unit》台灣、韓國與中東地區正式上線

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

史丹利深夜長文重轟NCSOFT

《香港97》續作遭Steam拒絕上架

索尼新作持續DEI輸出！

《葬送的芙莉蓮》阿嬤大哭成名場景

《鬥陣特攻2》重新命名

Pokémon Play Lab高雄2號店開幕

Google開放新AI服務...遊戲業震撼

《超級瑪利歐》福音神曲奪葛萊美

不再延期！《GTA 6》夏季啟動宣傳計畫

台北動漫節開幕萬人擠爆館內全塞滿

最新新聞

《香港97》續作遭Steam拒絕上架

史丹利深夜長文重轟NCSOFT

《超級瑪利歐》福音神曲奪葛萊美

索尼新作持續DEI輸出！

《Apex》宣布停更初代Switch

《碧藍幻想 無盡黃昏》發售日

《鬥陣特攻2》重新命名

《我的英雄學院》新主機遊戲今發售

動漫節攤位直擊！走道塞滿人難動彈

JoyCity《Resident Evil Survival Unit》正式上線

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366