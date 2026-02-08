ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

曾被稱最爛遊戲...《香港97》續作遭Steam拒絕上架　極度挑釁風格

記者楊智仁／台北報導

曾在 1990 年代以超級任天堂為平台，因極其惡劣的遊戲品質與爭議性內容被譽為「日本史上最爛遊戲」的《香港97》，其續作《香港 2097》近日在遭 Steam、GOG 及 DLSite 等主流數位平台拒絕上架後，終於正式在獨立遊戲平台 Itch.io 發售，引發玩家社群與外媒關注。

▼《香港 2097》終於在 Itch.io 發售。（圖／翻攝自Itch.io）▲▼香港2097。（圖／翻攝自推特）

1995 年推出的《香港97》中，劇情以極端誇張的方式描述主角「解放香港」的過程；而在新作《香港 2097》故事舞台則轉向虛構國家「Amurikkka」（美國諧音），遊戲設定，主角「陳」接獲來自「神」的訊息，被指派在該國建立新的烏托邦，但前提是必須消滅當地現有的所有居民，延續系列一貫的黑色幽默與諷刺手法。

玩法之外《香港 2097》的美術表現同樣充滿挑釁意味。遊戲關卡背景採用 2D 圖像，包含多位歷史人物的誇張姿態，以及疑似影射現實名人的拼貼畫面。目前已被下架的 Steam 商店頁面中，官方曾放上聲明指出，《香港 2097》屬於惡搞與社會批評性質的作品，內容包含成人主題，例如暗示性畫面、性相關雙關語、毒品、殺戮等元素，並不適合未成年族群。

本作也迎來原創作者、製作人黑澤義久回歸共同開發。外界普遍認為，《香港 2097》的存在本身，即是在回應近年遊戲審查與平台管制日益嚴格的現象。隨著支付處理商對數位商店施壓，要求下架被視為「冒犯性」或「過度色情」的作品，相關爭議在獨立遊戲圈越來越明顯。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【閃避不及】男突倒臥高雄交流道匝道口！　接連遭3車輾斃

推薦閱讀

曾被稱最爛遊戲...《香港97》續作遭Steam拒絕上架　極度挑釁風格

史丹利深夜長文重轟NCSOFT「差別待遇」：台灣玩家都是狗

《超級瑪利歐》福音神曲豪奪葛萊美獎　擊敗強敵「魔法壞女巫」

索尼新作持續DEI輸出！巨肥體型+極瘦義肢　網傻眼：糖尿病英雄？

《Apex》宣布停更初代Switch　「代幣挪移」官方劍指高效平台

《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》發售日、CBT公開

暴雪瘋啦！《鬥陣特攻2》重新命名：我們拿掉２繼續前進

《我的英雄學院》最新主機遊戲今日發售　3對3解放個性最終戰

動漫節攤位直擊！走道塞滿人難動彈...粉絲瘋搶限定商品福袋

JoyCity《Resident Evil Survival Unit》台灣、韓國與中東地區正式上線

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

史丹利深夜長文重轟NCSOFT

《香港97》續作遭Steam拒絕上架

索尼新作持續DEI輸出！

《葬送的芙莉蓮》阿嬤大哭成名場景

《鬥陣特攻2》重新命名

Pokémon Play Lab高雄2號店開幕

Google開放新AI服務...遊戲業震撼

《超級瑪利歐》福音神曲奪葛萊美

不再延期！《GTA 6》夏季啟動宣傳計畫

台北動漫節開幕萬人擠爆館內全塞滿

最新新聞

《香港97》續作遭Steam拒絕上架

史丹利深夜長文重轟NCSOFT

《超級瑪利歐》福音神曲奪葛萊美

索尼新作持續DEI輸出！

《Apex》宣布停更初代Switch

《碧藍幻想 無盡黃昏》發售日

《鬥陣特攻2》重新命名

《我的英雄學院》新主機遊戲今發售

動漫節攤位直擊！走道塞滿人難動彈

JoyCity《Resident Evil Survival Unit》正式上線

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366