曾被稱最爛遊戲...《香港97》續作遭Steam拒絕上架　極度挑釁風格

記者楊智仁／台北報導

曾在 1990 年代以超級任天堂為平台，因極其惡劣的遊戲品質與爭議性內容被譽為「日本史上最爛遊戲」的《香港97》，其續作《香港 2097》近日在遭 Steam、GOG 及 DLSite 等主流數位平台拒絕上架後，終於正式在獨立遊戲平台 Itch.io 發售，引發玩家社群與外媒關注。

▼《香港 2097》終於在 Itch.io 發售。（圖／翻攝自Itch.io）

1995 年推出的《香港97》中，劇情以極端誇張的方式描述主角「解放香港」的過程；而在新作《香港 2097》故事舞台則轉向虛構國家「Amurikkka」（美國諧音），遊戲設定，主角「陳」接獲來自「神」的訊息，被指派在該國建立新的烏托邦，但前提是必須消滅當地現有的所有居民，延續系列一貫的黑色幽默與諷刺手法。

玩法之外《香港 2097》的美術表現同樣充滿挑釁意味。遊戲關卡背景採用 2D 圖像，包含多位歷史人物的誇張姿態，以及疑似影射現實名人的拼貼畫面。目前已被下架的 Steam 商店頁面中，官方曾放上聲明指出，《香港 2097》屬於惡搞與社會批評性質的作品，內容包含成人主題，例如暗示性畫面、性相關雙關語、毒品、殺戮等元素，並不適合未成年族群。

本作也迎來原創作者、製作人黑澤義久回歸共同開發。外界普遍認為，《香港 2097》的存在本身，即是在回應近年遊戲審查與平台管制日益嚴格的現象。隨著支付處理商對數位商店施壓，要求下架被視為「冒犯性」或「過度色情」的作品，相關爭議在獨立遊戲圈越來越明顯。