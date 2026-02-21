ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

美漫傳奇創作者談日本動漫成功！題材多元接近「文學」概念

記者楊智仁／綜合報導

被譽為「美漫界傳奇」的創作者吉姆・李（Jim Lee）在大學畢業後加入漫威漫畫，憑藉《X 戰警》系列創下驚人銷量奠定其在業界的地位；目前則擔任 DC Comics 共同發行人暨首席創意長（CCO）。接受外媒訪談中，他分享了日本漫畫在全球市場崛起的原因。

▼吉姆・李分享日本漫畫成功原因。（圖／翻攝自推特）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

談到自己參與創作的角色接連被改編成影視作品，並吸引大量新粉絲，吉姆・李坦言，看到原本存在於紙頁上的概念透過電影與影集「被賦予生命」，是一件既興奮又無比榮幸的事。他回憶，自己從事漫畫創作超過 30 年，單純因為熱愛角色與其世界觀，從未預設這些作品有朝一日會成為全球流行文化的核心，「這對我來說是一種額外的獎賞，也是意料之外的驚喜。」他表示，看見其他創作者、導演與節目統籌以尊重與熱情延續這些角色，讓他感到十分滿足。

對於日本漫畫與動畫近年在海外持續走紅，《鬼滅之刃》、《鏈鋸人》等作品在美國市場成功，吉姆・李表示並不意外，他分析，日本漫畫相較美式漫畫的一大優勢在於題材多元，不僅限於英雄故事，還涵蓋料理、運動、日常生活等各類型內容，更接近「文學」的概念是所有年齡層都能閱讀的文化形式。

「在西方，漫畫與動畫長期被視為給孩子看的媒介，但在日本，這是一種不受年齡限制的藝術。」吉姆・李認為，這正是日本漫畫與動畫能在全球吸引不同世代讀者的重要原因，「情感，才能打開讀者的心」最成功的作品，是讓讀者在不同立場的角色身上產生共感，「共感，比任何形式的說服都更有力量。」

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【羽毛球QQ】棒球隊用「球棒」打羽毛球！　流暢對打網友驚：太強了吧

推薦閱讀

Sony再砍工作室！70員工恐遭裁員...執行長嘆「遊戲製作難永續」

任天堂或將推Switch 2雙螢幕？爆料者鎖定多項專利有望今年登場

任天堂《腦部鍛鍊》遊戲可延緩大腦老化！每日30分鐘效果達10年

美漫傳奇創作者談日本動漫成功！題材多元接近「文學」概念

中國《死亡筆記本》Coser寫高市早苗？全場鼓譟...網友傻眼開酸

VT桃鈴音音「闖空門」有眉目　從犯已逮本尊怒言：永不忘記你

「柯南、暗殺教室、KERORO」情懷回歸！2026話題動漫電影一次看

《高嶺鐵衛》開服滑鐵盧遭灌負評　簡介「秒刪Apex」標籤止血

百萬銷量系列重磅合作！《王權：巫師》化身傑洛特將展開史詩冒險

《刺客教條》主機版傳畫質大提升　「60幀」吸老玩家重溫回憶

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

中國《死亡筆記本》Coser寫高市早苗

美漫傳奇創作者談日本動漫成功

任天堂《腦部鍛鍊》延緩大腦老化

《GTA》大賣惹怒美國政府？

《王權：巫師》百萬銷量系列重磅合作

蜜大腿太香！「肉肉」正妹引暴動

任天堂或將推Switch 2雙螢幕？

Sony再砍工作室！70員工恐遭裁員

神級正妹重現「裸泳」名場景！

2026話題動漫電影一次看

最新新聞

Sony再砍工作室！70員工恐遭裁員

任天堂或將推Switch 2雙螢幕？

任天堂《腦部鍛鍊》延緩大腦老化

美漫傳奇創作者談日本動漫成功

中國《死亡筆記本》Coser寫高市早苗

VT桃鈴音音闖空門有眉目！

2026話題動漫電影一次看

《高嶺鐵衛》開服滑鐵盧遭灌負評

《王權：巫師》百萬銷量系列重磅合作

《刺客教條》主機版傳畫質大提升

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366