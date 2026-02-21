美漫傳奇創作者談日本動漫成功！題材多元接近「文學」概念

記者楊智仁／綜合報導

被譽為「美漫界傳奇」的創作者吉姆・李（Jim Lee）在大學畢業後加入漫威漫畫，憑藉《X 戰警》系列創下驚人銷量奠定其在業界的地位；目前則擔任 DC Comics 共同發行人暨首席創意長（CCO）。接受外媒訪談中，他分享了日本漫畫在全球市場崛起的原因。

▼吉姆・李分享日本漫畫成功原因。（圖／翻攝自推特）

談到自己參與創作的角色接連被改編成影視作品，並吸引大量新粉絲，吉姆・李坦言，看到原本存在於紙頁上的概念透過電影與影集「被賦予生命」，是一件既興奮又無比榮幸的事。他回憶，自己從事漫畫創作超過 30 年，單純因為熱愛角色與其世界觀，從未預設這些作品有朝一日會成為全球流行文化的核心，「這對我來說是一種額外的獎賞，也是意料之外的驚喜。」他表示，看見其他創作者、導演與節目統籌以尊重與熱情延續這些角色，讓他感到十分滿足。

對於日本漫畫與動畫近年在海外持續走紅，《鬼滅之刃》、《鏈鋸人》等作品在美國市場成功，吉姆・李表示並不意外，他分析，日本漫畫相較美式漫畫的一大優勢在於題材多元，不僅限於英雄故事，還涵蓋料理、運動、日常生活等各類型內容，更接近「文學」的概念是所有年齡層都能閱讀的文化形式。

「在西方，漫畫與動畫長期被視為給孩子看的媒介，但在日本，這是一種不受年齡限制的藝術。」吉姆・李認為，這正是日本漫畫與動畫能在全球吸引不同世代讀者的重要原因，「情感，才能打開讀者的心」最成功的作品，是讓讀者在不同立場的角色身上產生共感，「共感，比任何形式的說服都更有力量。」