索尼新作持續DEI輸出！巨肥體型+極瘦義肢　網傻眼：糖尿病英雄？

記者蘇晟彥／綜合報導

索尼日前端出知名IP地平線系列新作3人共鬥遊戲《Horizon Hunters Gathering》（暫譯：地平線：獵人集結），但豈料索尼並未在《星鳴特攻》記取教訓，在2026年持續輸出DEI，玩家就發現其中一個角色以米其林輪胎身材搭配上極細義肢，卻拿著獵槍四處征戰，整個角色設定跟世界觀不服卻充滿濃厚DEI味道，讓reddit上熱議，「現在是出現糖尿病英雄了？」

▼《Horizon Hunters Gathering》角色讓玩家直喊，「這是糖尿病英雄嗎？」。

▲▼

根據官方資料，《地平線：獵人集結》是一款合作動作遊戲，最多可讓三名玩家組成獵人小隊，共同保護受致命機器威脅的世界。採用具備戰術性、即時反應性與高度技巧性的戰鬥系統，將團隊協作要素融入《地平線》遊戲中。玩家可以從一群擁有獨特技能的獵人名冊中進行選擇，每位獵人都擁有截然不同的近戰或遠程戰鬥風格與武器，並能進一步結合 Rogue-lite 風格的強化系統來選擇獵人職責，打造最適合個人風格與團隊需求的配置。這些獵人擁有各自的動機與個人掙扎，這些元素將交織出嶄新的故事，可以透過敘事戰役來深入了解。

但就在這群「獵人」中，玩家發現一個跟地平線世界觀極度不符合的角色，就是一個極為肥碩、看起來不是肌肉而是贅肉，右腳還截肢裝上義肢，與地平線殘酷世界觀、要跟機器爭奪生存資源的設計不符合，再度引起玩家議論是否又因為DEI而設計這種角色。

儘管目前官方沒有釋出相關資訊，但Reddit上引起巨大討論，以斗大標題直寫，「（索尼）他們再度設計出了一個讓人『敬畏』的角色」，而下方則清一色指出，「這個是糖尿病英雄嗎？」、「我沒在地平線看過這樣的人」、「2026年了還DEI持續輸出，沒記取《星鳴特攻》的教訓嗎」、「喔，索尼不意外」、「我求你好好做正傳，別再搞衍生作品了」

【爭愛現場】女兒吃醋抱走小孩　結果下一秒就被趕走XD

