《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》發售日、CBT公開

記者蘇晟彥／綜合報導

Cygames在日前Nintendo Director上，宣布動作 RPG 全新遊戲《碧藍幻想 Relink》最新作《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》即將登場，將在Switch2、Ps5、PS4及Steam上發售，日期訂為 2026 年 7 月 9 日（四），除了遊戲內容外，還會帶來本作新增的全新要素影片。

何謂《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》

與各具特色的角色聯手，享受暢快戰鬥的動作 RPG《碧藍幻想 Relink》大幅進化。廣受好評的線上多人遊玩模式進一步升級，單人離線模式中也追加了許多全新要素。壯闊的天空冒險，將進入「無盡征戰」的新篇章。



・為已遊玩前作的玩家提供《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》的付費升級選項針對遊玩過前作的玩家，我們也準備了能在相同平台上付費升級至《碧藍幻想Relink 無盡黃昏》，並繼承保存資料的「升級包」。

※「升級包」僅支援相同平台。無法跨平台升級。

・特別版資訊＋特典資訊

除了一般版遊戲軟體之外，下載版版還會推出附帶多項遊戲內道具的「特別版」。

我們也為購買首批盒裝版或早期購買數位版的玩家，準備了多項購買特典，其中包含可讓遊戲初期至中期攻略更順利的道具，以及可在與強敵戰鬥時發揮作用的稀有道具。

詳情請至官方網站查看。

・CBT 資訊

另外，在正式發售前，我們預計執行「封閉測試」，旨在測試多平台間的跨平台遊玩功能。在這次的測試中，可以使用本次介紹的新角色「貝雅特麗絲」。大家可以搶先體驗她的戰鬥風格。參加者資格將以抽籤決定，於本影片播出後開放報名參加。

招募資訊等詳情，請至官方網站查看。

・舉辦時間：2026 年 3 月 13 日（五）15:00 ~ 3 月 16 日（一）14:59 (UTC+8)

・報名時間：2026 年 2 月 6 日（五）10:00 ~ 2 月 27 日（五）22:59 (UTC+8)

・報名網址：https://relink-ragnarok.granbluefantasy.com/cht/cbt/

※台灣及東南亞地區的玩家請使用 PlayStation 5、PlayStation 4、Steam 版本參加

※本封閉測試的參加申請需使用 Cygames ID

・前作《碧藍幻想 Relink》相關資訊

此外，前作《碧藍幻想 Relink》目前正以新價格在 PlayStation、Steam 平台登場。而且目前也已收錄在 PlayStation 的 PS Plus「遊戲目錄」中，PS Plus Extra/Premium 的會員無需額外費用即可遊玩。尚未遊玩過前作的玩家，請務必把握本次機會享受遊戲。

