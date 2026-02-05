暴雪瘋啦！《鬥陣特攻2》重新命名：我們拿掉２繼續前進

記者蘇晟彥／台北報導

暴雪在2026開頭拋下重磅，《鬥陣特攻2》確定走回初心，將2拿掉，以《鬥陣特攻》之名繼續前進。隨之帶來的是確定在2026年將有史上最多「10隻英雄」降金，在11日一口氣推出5位利爪組織成員，巨大改動讓不少玩家直喊，「上癮的日子又要來了嗎？」

▼《鬥陣特攻2》確定回歸原名《鬥陣特攻》重新出發。

官方表示，《鬥陣特攻》不只是個數字，它是一個充滿生命的宇宙，不斷成長、持續帶來驚喜，並將世界各地的玩家緊密連結在一起。今年是製作團隊願景的重要轉捩點，正式決定捨棄遊戲名稱中的「2」，以《鬥陣特攻》之名繼續前進。

而在「2026年《鬥陣特攻》精彩聚焦」中，宣告推出大膽的系列作全新篇章，長達一年的沉浸式敘事主線「利爪霸業」即將正式展開！自2月11日（三）起，所有玩家都將投身於龐大故事線，其中包括多位全新英雄登場、令人熱血沸騰的遊戲內活動，以及貫穿整年的動態更新。

全新沉浸式主線「利爪霸業」精采預告

． 迎接全新英雄

． 2026年將有10位新英雄降臨《鬥陣特攻》。準備好與其中5位萬眾矚目的新英雄，一同在2月11日（三）隨「利爪霸業」推出踏入戰場！包括利爪組織成員「多米娜」、「伊默」與「瑞稀」，以及捍衛者陣營的強力新血「安燃」和「火箭貓」。

． 玩家可在2月6日（五）至2月11日（三）期間搶先試玩新英雄「安燃」。

． 隨後的第2賽季至第6賽季中，每個賽季都將推出一名新英雄，以創新技能和有趣玩法翻轉戰局，並持續推動故事發展。

． 持續進化的故事

． 在第1賽季中，透過遊戲內活動、英雄預告片、動畫、短篇小說以及地圖更新，見證利爪組織逐步掌控全球勢力的過程。即刻起，親身感受即時展開的年度敘事史詩！

． 主流活動：席捲天下

． 一場前所未有的陣營大戰即將引爆！在為期五週的活動中，選擇加入捍衛者或利爪組織，並為陣營的獎勵而戰。豐富獎勵包含75個戰利品箱、迴音傳奇造型、陣營專屬主題頭銜等超讚內容。

． 使用者介面與體驗全面翻新

． 玩家將體驗到全新介面設計，包括現代化的選單系統、更快速的導覽功能，以及全新的3D 英雄大廳，打造最頂級的視覺與操作體驗。

． Hello Kitty與好朋友合作活動

． 於2月11日（三）至2月24日（二）期間，為你最喜愛的英雄穿上Hello Kitty主題系列外觀物品，在戰場上散播可愛的混亂！

全新的「利爪霸業」篇章於2月11日（三）上線時，《鬥陣特攻》將正式揭開2026年的嶄新紀元。無論是要挺身守護正義，還是在利爪組織的旗幟下集結，都歡迎玩家在戰場上見！