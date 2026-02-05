ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《我的英雄學院》最新主機遊戲今日發售　3對3解放個性最終戰

萬代南夢宮娛樂宣布，《我的英雄學院》最新家用主機遊戲《我的英雄學院 無盡正義》已經在今日 ( 2/5 ) 於PlayStation®5／Xbox Series X|S平台，在2月6日於STEAM®發售。同步公開版本、特典情報及最新宣傳影片，此外，追加下載內容可操作角色「星條旗」將做為第1彈角色登場。

【故事模式「最終決戰」】

從全新視角體驗《我的英雄學院》的最終篇章，在命運交錯的激烈戰鬥中，玩家將可親手帶領角色邁向勝利，以本作中獨一無二、彷彿電影般的畫面，身歷其境體驗劇情的精彩高潮。

▲▼我的英雄學院。（圖／廠商提供）

【囊括眾多角色】

《我的英雄學院》中的眾多英雄與敵人都將以本作的可遊玩角色集結於此，玩家將可以操作雄英學生、職業英雄或是敵人等，塑造本作精彩劇情的眾多角色，此外，玩家期盼已久的「1年A班學生」，終於即將全員以可遊玩角色於本作登場，盡情體驗在最終決戰中覺醒的豐富「個性」。

▲▼我的英雄學院。（圖／廠商提供）

【解放「個性」】

雄英高中的學生、職業英雄，還有敵人…操控喜愛的角色並活用他們的個性，壓制對手，登場角色的戰鬥動作將以迄今前所未有的超高品質呈現，在最終決戰中，角色們突破各自極限的全新技能也將會登場，此外，本作中亦加入了各個角色於活用各自「個性」後產生的技能，發揮各自「個性」的優點，正面迎擊步步迫近的強敵們。

▲▼我的英雄學院。（圖／廠商提供）

【3對3組隊戰鬥】

除了靈活交換角色以接續連擊，更可以透過交換角色填補攻擊間的空隙等，享受戰鬥之中的策略攻防，盡情享受系列最新作品獨特的「全新《我英》動作體驗」。

▲▼我的英雄學院。（圖／廠商提供）

