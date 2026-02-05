ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

動漫節攤位直擊！走道塞滿人難動彈...粉絲瘋搶限定商品福袋

記者楊智仁／台北報導

2 月 5 日「2026台北國際動漫節」正式開展，上萬動漫迷湧進南港展覽館就是為了享受這場動漫盛事，10 點開展只過了短短一小時，各大人氣攤位就被擠得水洩不通，所到之處都是排隊人潮，而且幾乎是難以通行的狀況。

▼動漫節攤位直擊。（圖／記者楊智仁攝）▲▼動漫節。（圖／記者楊智仁攝）▲▼動漫節。（圖／記者楊智仁攝）

首先看到超大出版社東立，集結了人氣作品「航海王、咒術迴戰、鏈鋸人、間諜家家酒」自然不用多說，不少人更是奔著「敗北女角太多了、惡靈剋星、葬送的芙莉蓮、薰香花朵凛然綻放、躲在超市後門抽菸的兩人」而來。羚邦則推出 10 款福袋，集結《我的英雄學院》、《排球少年》、《咒術迴戰》、《怪獸 8 號》《我獨自升級》等 IP，帶來大量全新周邊商品，《我內心的糟糕念頭》電影預售票也是粉絲搶排的目標之一。

▲▼動漫節。（圖／記者楊智仁攝）▲▼動漫節。（圖／記者楊智仁攝）

緊接著是位在同一側的木棉花、角川、曼迪，伴隨著 1 月霸權的熱潮，木棉花攤位入口處，以典雅又大氣的歐式宮廷拱門，搭配上《葬送的芙莉蓮》中芙莉蓮、費倫、修塔爾克，以及欣梅爾、海塔、艾冉的巨幅掛旗，場內也推出多款「芙莉蓮、進擊的巨人、鬼滅之刃、戀上換裝娃娃」全新商品。

▲▼動漫節。（圖／記者楊智仁攝）▲▼動漫節。（圖／記者楊智仁攝）▲▼動漫節。（圖／記者楊智仁攝）

台灣角川首賣新書陣容同樣是動漫迷矚目焦點，《無職轉生～蛇足篇～ (3) 無職紅毯》，本次也特別邀請到原作理不尽な孫の手老師首度來台舉辦簽名見面會。系列累積突破550萬冊、動畫第二季預定今年播放的戀愛喜劇新刊《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 (10)》；由鴨志田一＆溝口ケージ打造的青春豬頭少年系列最新短篇集《青春豬頭少年不會夢到白沙灘女王＋》以及獲得「這本輕小說真厲害！」新作部門第1名、改編動畫將於今年1月開始播出的話題作《靠死亡遊戲混飯吃。(7)》都將於台灣角川動漫節會場首賣。

▲▼動漫節。（圖／記者楊智仁攝）▲▼動漫節。（圖／記者楊智仁攝）

