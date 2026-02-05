AMD執行長意外爆料？Steam新主機、下一代Xbox推出時間

記者楊智仁／綜合報導

下一代 Xbox 的上市時間是否已提前曝光？AMD 執行長蘇姿丰近日在公司財報電話會議中的一段發言，引發外界熱烈討論，被認為意外透露了微軟次世代主機的發售時程。

▼下一代 Xbox 上市時間是否提前曝光。（圖／ETtoday資料照）

周二舉行的財報會議中，蘇姿丰談及 AMD 半客製化晶片業務時表示，「微軟下一代 Xbox 採用的 AMD 半客製化系統單晶片，目前開發進展順利，目標是支援 2027 年的上市計畫。」這番話被外界視為首度由官方高層間接證實，新一代 Xbox 預計將於 2027 年登場。外媒隨後向微軟方面詢問回應，但截至目前尚未獲得正式說法，不過該時間點與先前市場傳聞相符，外界普遍認為 2027 年將是索尼與微軟雙雙推出新一代主機的重要年份。

值得注意的是，微軟今年 6 月曾公開談及與 AMD 的合作關係，並透露雙方正「共同設計涵蓋多種裝置的晶片方案，其中包括下一代 Xbox 主機」。此說法也被外界解讀為，微軟未來可能不只推出傳統家用主機，還可能同步布局攜帶型掌機等不同形態的硬體產品。除了 Xbox 平台，AMD 也負責 Valve Steam Deck 以及即將推出的類主機產品 Steam Machine 的處理器，同一場財報會議中，蘇姿丰也表示 Valve 仍計畫於「今年初」推出 Steam Machine。