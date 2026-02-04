裁員風波延燒！　育碧工會怒求「執行長下台」：他不配信任

記者黃冠瑋／綜合報導

對於近期育碧內部，可說是動盪不安，繼先前一連串大刀闊斧裁員、重組、遊戲開發專案取消後，育碧員工對於公司高層不滿情緒不斷地日以俱增。對此，育碧工會代表近日正式向執行長Yves Guillemot公開發難，直言員工早已對他不存在信任關係，必須下台擔負責任，並預計將在2月底發起罷工行動。

▼育碧工會怒求執行長下台。（圖／翻攝自Getty images）

事情起因是，今年1月育碧突然宣布一項重組計畫，將會把公司拆分為數個專注於特定系列的「創意中心」，但與此同時公司內部也取消了多項開發計畫，其中就包括即將在3月上市的《波斯王子時之沙》重製版，讓不少開發人員慘遭解僱，並且為了因應政策強制要求員工重返實體辦公，種種決策最終引發許多開發者強烈不滿，甚至效力13年員工僅僅指出決策弊端，隨即就遭到處罰解僱，因而引起育碧工會高度關注。

對此，Ubisoft 工會代表 Marc Rutschlé與 Chakib Mataoui近日就接受外媒採訪，公開點名執行長Yves Guillemot難辭其咎，其中Rutschlé更是直言，「認為Guillemot此時應該離開育碧，員工對他的厭惡程度，已經到他必須離職程度，員工與公司關係才有可能回到重新建立某種程度的信任」。同樣Mataoui也對現在唯唯諾諾的管理層感到強烈不信任，「我寧願選擇一個我認可並讓許多員工都願意給他管理的主管，而不是一位我無法信任的人，目前育碧高層現狀，已經處於完全不信任」。Marc Rutschlé和Chakib Mataoui也提到，其實早在2020年的性騷擾醜聞以及公司突然涉足NFT領域，公司與員工關係早已出現裂痕。

至於Guillemot是否回應要求下台，外界普遍認為很難達成這項要求，因此Ubisoft 工會代表 Marc Rutschlé與 Chakib Mataoui也提到，目前許多員工不滿情緒早已達到前所未有高度，因此預計將在2月底進行罷工行動，直到育碧回應他們訴求。