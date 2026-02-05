JoyCity《Resident Evil Survival Unit》台灣、韓國與中東地區正式上線

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

圖、文／JoyCity提供

JoyCity（代表趙誠願）宣布與 Aniplex 共同開發的策略手遊《Resident Evil Survival Unit（中譯：生化危機 生存兵種）》已於 5 日(今)在台灣、韓國與中東地區的 Google Play 及 Apple App Store 正式上架。

《Resident Evil Survival Unit》是基於 CAPCOM 人氣 IP「惡靈古堡（BIOHAZARD）」世界觀的策略遊戲：可透過多種遊戲模式感受原作的恐怖感，並充分展現即時策略戰鬥的樂趣，提供深度的遊戲體驗。

JoyCity 於 1 月底在台灣台北南港展覽館舉行的「2026 台北電玩展」設置《Resident Evil Survival Unit》專屬攤位，搶在上市前迎接來自世界各地的玩家。

從活動第一天開始，JoyCity 的攤位前湧入體驗《Resident Evil Survival Unit》的民眾，週末時更是因為巧妙運用道具的拍照區和現場活動引人注目，得到熱烈迴響。對於將原作《惡靈古堡》的世界觀完整地重新詮釋為策略手遊這點，現場玩家給予高度評價。

JoyCity 朴俊承戰略事業本部長表示：「很高興能夠向台灣和韓國玩家展現在全球市場獲得認可的樂趣和完成度」，並表示「將透過穩定服務和持續更新，努力成為長期受策略遊戲愛好者喜愛的作品。」

※ 台灣、韓國與中東地區正式開服，上市紀念特別活動開跑

另外，JoyCity 為紀念正式上線準備紀念活動。所有登入遊戲的玩家都將獲得遊戲道具，並透過各式任務，提供有助於玩家上手的必備資源。

詳情可至《Resident Evil Survival Unit》官方網站查看。

關鍵字：JoyCityAniplexResident Evil Survival Unit生化危機生存兵種策略手遊惡靈古堡

