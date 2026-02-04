ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

不再延期！《GTA 6》夏季啟動宣傳計畫：我們非常有信心

記者楊智仁／綜合報導

距離《俠盜獵車手 VI》（GTA 6）預定於 2026 年 11 月 19 日上市的時間點逐漸逼近。儘管本作至今已歷經多次延期，但發行商 Take-Two Interactive 近期釋出的訊息，顯示公司對這次檔期展現出前所未有的信心，甚至宣布 Rockstar Games 將於今年夏季正式啟動行銷宣傳計畫。

▲▼GTA。（圖／翻攝自官網）

這項消息來自 Take-Two 公布的 2026 會計年度第三季財報，再次確認《GTA 6》仍按計畫於 2026 年 11 月 19 日推出，經歷兩次延期後，這樣的重申本身已引發玩家關注，而更關鍵的是 Take-Two 在提供給外媒聲明中指出，「我們在 2026 會計年度的執行表現相當出色，隨著即將邁入 2027 會計年度，這將是 Take-Two 以及整個娛樂產業具有突破性的一年，我們抱持高度信心，而這一切將由 Rockstar 於今年夏季展開的《GTA 6》上市行銷，以及 11 月 19 日的正式發售所領銜。」

Take-Two 執行長 Strauss Zelnick 在受訪時，對目前的發售時程展現強烈信心，他直言，「我對這個發售日期感覺很好，非常好。」儘管 Zelnick 過去也曾在 2025 年原定上市前表示「非常有信心」，但最終仍遭延期，對此他解釋，隨著行銷節奏即將展開，代表專案進入更成熟階段，「此時的信心水準，自然已來到最高點。」

關鍵字：GTA 6

