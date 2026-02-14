ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《魔物獵人荒野》春節迎最後更新　眾盼「隱藏NPC」網嘆：終於

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下大作《魔物獵人：荒野》繼先前承諾後續會轉向優化更新後，如今正式公告將在2月18日（農曆初二）實裝最後更新。內容將會是針對玩家體驗做出改善，包括隨行NPC在狩獵過程中能被隱藏和開放滾滾木桶挑戰，追加「連續重新挑戰功能」，對此，也預示著困擾玩家一年的體驗，終於畫下句點。

▼《魔物獵人荒野》滾滾木桶加入連續挑戰功能。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）

▲▼《魔物獵人荒野》滾滾木桶加入連續挑戰功能。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）

根據卡普空資訊公告，除了會把原本9星活動任務，包括白鬚美哉、暴徒於此登峰造極、降伏之獸、暴徒的武弁和快活怪鳥無比豪邁等多個關卡，變為常駐任務外，玩家先前所提出的編輯者（阿爾瑪）擋路問題做出調整，玩家原野探索和狩獵期間不會被阿爾瑪推開，並且還加入隱藏NPC功能，將有效阻止激烈戰鬥中玩家會被阻擋視線或妨礙操作。

另外，遭到玩家批評的滾滾木桶挑戰，也將會追加「連續重新挑戰功能」和「一次使用10張滾滾木桶挑戰券功能」，玩家無須反覆跳出操作重新進入關卡。雖說《魔物獵人：荒野》在過去更新，讓不少玩家感到失望，但如今不斷調整也將迎來最後更新，讓人不免感到嘆息，不過隨著此次更新結束，想必卡普空也將全力轉向調整即將在3月13日發售的《魔物獵人》系列新作《魔物獵人物語3：命運雙龍》。

