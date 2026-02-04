ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

假貨SSD超像騙過所有「官方系統」...比隨身碟還慢玩家傻眼

記者楊智仁／綜合報導

在 NAND 快閃記憶體供應吃緊、SSD 價格高漲的情況下，市場上流傳兩條「黃金守則」：不要用離譜高價買 SSD，也別貪圖低到不合理的優惠。可惜的是一名 Reddit 網友仍不慎踩雷，買到一顆高度仿冒的 Samsung 990 Pro SSD。

▼假貨SSD超像騙過所有「官方系統」(示意圖)。（圖／翻攝自三星）▲▼假貨SSD。（圖／翻攝自三星）

根據外媒報導以及該名網友的分享，這顆假貨從一開始就「演得滴水不漏」，Windows 系統正確辨識出產品名稱與 2TB 容量，常用的 SSD 資訊工具 CrystalDiskInfo 也顯示為三星 990 Pro，韌體版本甚至標示為原廠出廠時的 0B2QJXD7，乍看之下，一切細節都與正品完全一致。

然而，破綻最終還是浮現，CrystalDiskInfo 顯示該 SSD 僅以 PCIe 3.0 模式運作，但三星 990 Pro 明明是一款 PCIe 4.0 SSD。隨後的檔案傳輸測試更讓人傻眼，實際效能慢得異常。在 CrystalDiskMark 測試中，這顆「990 Pro」的循序讀寫速度僅有 20 MB/s 與 10 MB/s，甚至比老舊的 USB 2.0 隨身碟還慢。最後，三星官方工具 Samsung Magician 直接判定該產品為仿冒品才讓真相水落石出。

雖然 SSD 仿冒事件早有前例，但這起 三星 990 Pro 2TB 的案例仍令人震驚，原因在於其仿真程度之高，過去多半可從貼紙上的錯字、字體歪斜或印刷粗糙辨識假貨，但這顆仿冒 SSD 的 標籤、字樣與 Logo 幾乎無懈可擊，連資深玩家都可能被騙。更令人不安的是，這名網友並非透過二手平台或來路不明的電商購買，而是從當地的經銷商購入全新品。

價格同樣是一大警訊。該名網友以約 205 美元購入 2TB 的 990 Pro，這款 SSD 三年前上市時建議售價為 309.99 美元，在 NAND 短缺、市價仍維持約 299.99 美元的情況下，幾乎不可能出現比市價低 32% 的全新品。專家建議在目前市場動盪期間，消費者若非必要應暫緩購買 SSD，若真的需要入手，務必選擇 信譽良好的通路，並在開箱時錄影存證。

關鍵字：SSD

