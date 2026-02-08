《惡靈古堡9》真人宣傳悚見老怪物　1句「STARS」重回逃亡噩夢

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》即將在2月27日上市，官方也在近期釋出一段真人宣傳短片「Evil Has Always Had a Name」，其中就有玩家發現，在警方與特種部隊朝前方開槍時，隱約聽見一句「STARS」，暗示著先前《惡靈古堡3》中追殺S.T.A.R.S.成員的「追跡者Nemesis」即將回歸。

▼《惡靈古堡9》真人宣傳出現追跡者Nemesis。（圖／翻攝自YouTube／Resident Evil）



宣傳短片「Evil Has Always Had a Name」，是由曾在驚悚電影《長腿》中有精彩表現的知名女星Maika Monroe主演，試圖講述遊戲故事背景「拉昆市」遭到生化病毒襲擊，打破了一對母女原本平靜的日常生活，這對母女必須在這充滿殭屍、爆炸與混亂的城市中逃竄並且存活下來，然而遺憾地，結局卻是難逃這場噩夢悲劇。

至於此次「追跡者Nemesis」隱約出現在短片1分33秒，可以看到拉昆市警察局（RPD）正朝著一團煙霧開槍，而由Monroe飾演的母親正在尋找逃離這場屠殺時，在警車後方，隱約能看見「追跡者Nemesis」在濃霧中行走的身影，並且把這段影片聲音放大，仔細聆聽便會聽到一句清晰話語「STARS」。這段影片在發布不到兩日，觀看數便逼近9萬人，讓不少玩家已經開始期待《惡靈古堡9：安魂曲》的正式推出。

另外值得一提的是，在這則短片結局有呈現已感染的主角，朝著自己女兒埋藏的墓碑前進，並且手還拿著生前一起合影的照片，這段刻劃也暗示著官方會著重《惡靈古堡9：安魂曲》中殭屍如何保留前世的部分記憶，試圖勾動玩家對感染者的憐憫之心。