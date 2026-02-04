AI生成「3D任天堂世界」？Google開放新AI服務...遊戲業震撼

記者楊智仁／綜合報導

Google 近期開放旗下生成式 AI 研究工具「Project Genie」體驗權限，讓部分使用者搶先試玩其最新的「世界模型」技術。根據外媒報導，該工具確實能生成可即時互動的 3D 世界，甚至能產出類似《超級瑪利歐 64》、《薩爾達傳說 曠野之息》、《銀河戰士Prime》等風格的場景，但整體體驗仍停留在實驗階段。

Step inside Project Genie: our experimental research prototype that lets you create, edit, and explore virtual worlds. ???? pic.twitter.com/HQr1FRNlpy — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) January 29, 2026

Project Genie 是 Google DeepMind 所開發的實驗性研究原型，核心基於「Genie 3」模型，能透過文字或圖片提示，即時生成可探索的虛擬世界。該模型於去年首度公開，當時僅限研究用途，而 Project Genie 則是首度讓更多人實際體驗 Genie 3 的能力，並將自即日起於美國開放給 Google AI Ultra 訂閱用戶。

Google 表示，此時推出 Project Genie，部分目的正是為了觀察使用者會如何使用這項技術。Google DeepMind 產品經理 Diego Rivas 指出，這是為了探索團隊尚未想到的新使用情境。目前 Google 已對其在電影分鏡視覺化、互動式教育內容，甚至機器人實體世界導航上的潛力感到期待。不過，DeepMind 研究總監 Shlomi Fruchter 也強調，Project Genie 尚未被定位為「日常使用的完整產品」，而是一項持續收集回饋的研究實驗。

在 Project Genie 中，使用者可從 Google 預設的世界中選擇，或自行輸入提示，定義環境與角色。系統會先生成縮圖，接著產出完整世界，每次體驗限時 60 秒，解析度約 720p、幀率約 24fps，並可透過鍵盤進行基本移動與視角操作。實測過程中，AI 生成世界也經常出現連續性問題，例如先前留下的痕跡消失、物件行為前後不一致，甚至突然失去回饋，讓使用者逐漸對系統是否「記得自己剛剛看到什麼」產生懷疑。

相較官方示範世界，實測者反而更樂於嘗試以 Project Genie 生成帶有知名遊戲角色風格的 3D 世界，包括《超級瑪利歐》、《銀河戰士Prime》與《薩爾達傳說》。這些生成結果雖然「看起來像」，卻缺乏任務、分數與目標，加上操作延遲，實際上幾乎無法遊玩。儘管如此，這項技術被視為對傳統遊戲開發模式的顛覆性挑戰，上周遊戲相關類股應聲下跌也被推測與 Project Genie 有關。

值得注意的是，當使用者嘗試以《王國之心》為提示生成世界時，即使將角色名稱改為描述性文字，系統仍在生成正式體驗時予以阻擋。Rivas 對此回應表示，Project Genie 會依使用者提示運作，團隊正密切監控並聆聽回饋，Genie 3 主要是以公開網路資料進行訓練，目前 Project Genie 也已停止接受《超級瑪利歐 64》相關提示，理由是「考量第三方內容提供者的權益」。