《祈念之樹》上映感動觀眾　聲優緊張睡不著、看見一句話終於安心

記者楊智仁／綜合報導

東野圭吾原著，首部動畫電影《祈念之樹》在上周末於日本正式上映，不少觀眾看完後感動落淚，口碑持續發酵中。看到如潮水湧來般的正面回饋，在片中男主角直井玲斗聲優的高橋文哉終於鬆了一口氣，「上映前緊張得寢食難安。」直到看見影評說「這是值得期待看到的作品。」一句話讓過去一起努力的劇組同仁們感到無比的成就感。

▲▼祈念之樹。（圖／記者楊智仁攝）

一直記得導演說過，「只有將真摯的情感傳達給觀眾後，電影的任務才算完成。」高橋文哉說，「玲斗是一個得過且過的人，從來不肯直面自己內心的脆弱，在成為祈念之樹的守護者之後，他才逐漸蛻變成另一個真實的自己。」看到粉絲們與影評的正面回應，高橋一直懸著的心才真正放下，相信自己不辱使命，沒有辜負導演的請託。

▲▼祈念之樹。（圖／記者楊智仁攝）

錄音期間，為了讓情感交流能夠更精確傳遞給銀幕外的觀眾，導演罕見地讓聲優們採用面對面的方式錄音，此舉無異拉長了工作時間，卻也讓聲音表情等細節更精確到位，高橋文哉表示，「光是想到要和天海前輩一起錄音，就感到緊張又興奮。」天海祐希則說，「高橋的表現很自然，雖然剛開始，他就像玲斗一樣缺乏自信，直到我將他拉進了『我的領域』，他的成長與變化讓我感到非常意外與驚喜。」導演伊藤志彥也說，「透過兩人的眼神交流，他們之間產生了強烈的情感連結，能清楚地感覺天海帶領著迷茫的高橋，漸漸地找到方向，高橋也以他的演出方式，讓玲斗的徬徨無助與不為人知的溫柔，透過聲音傳達給觀眾，效果出乎預期。」

▲▼祈念之樹。（圖／記者楊智仁攝）

《祈念之樹》故事敘述一個沒沒無聞的年輕人：直井玲斗，因為與前公司的嚴重糾紛，被警方逮捕，沒有背景也沒有任何親友可依靠的他，本以為躲不過這場牢獄之災，想不到一名帶著神秘委託前來的律師保釋了他，唯一的條件是：獲釋後完全依照委託人的命令行事。很快地，律師擺平了玲斗的官司並帶領他與神秘的委託人見面，這人竟是已逝母親的同父異母姊姊：千舟阿姨；阿姨指定要他成為一間神社的管理者，守護一株被稱為「祈念之樹」的巨大神木。這份看似平淡無奇的工作，卻因為神木的傳說深植人心，讓許多心中懷著秘密的人到此向神木「祈念」，也有人千方百計想要知道某些「秘密」，而玲斗也在無意間窺見家族的過去與祈念之樹之間的關聯…。

▲▼祈念之樹。（圖／記者楊智仁攝）

關鍵字：祈念之樹

【紅燈等好好的】逆向汽車竟搖窗叫讓路　機車整個傻眼！

