ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《超級瑪利歐》福音神曲豪奪葛萊美獎　擊敗強敵「魔法壞女巫」

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲爆紅時刻不僅僅只是玩法上深受玩家追捧，多半也跟所搭配音樂有關。對此，近期遊戲圈音樂又再度迎來好消息，在2026年第68屆葛萊美獎頒獎典禮上，《超級瑪利歐》改編組曲「Super Mario Praise Break」奪下「最佳器樂阿卡貝拉編曲」，擊敗外界公認強敵《魔法壞女巫》編曲，為遊戲音樂再添一項喝采。

▼《超級瑪利歐》福音神曲拿下葛萊美獎。（圖／翻攝自X／@the8bitbigband）

▲▼《超級瑪利歐》福音神曲拿下葛萊美獎。（圖／翻攝自X／@the8bitbigband）

這首「Super Mario Praise Break」組曲，是由知名大樂團The 8-Bit Big Band所製作，結合了福音（Gospel）風格，內容收錄多款《超級瑪利歐》系列的經典樂曲，像是初代《超級瑪利歐兄弟》主題曲、《超級瑪利歐64》中的炸彈兵戰場、《超級瑪利歐銀河》狂風花園星系以及《超級瑪利歐世界》運動主曲。對於此次The 8-Bit Big Band奪下葛萊美「最佳器樂阿卡貝拉編曲」獎，讓他們興奮表示，「為了向電玩音樂社群獻上這份禮物，我們謙卑地呈現這首由《超級瑪利歐兄弟》中最偉大的旋律所組成的樂曲，希望能帶領聽眾一同進入蘑菇王國的天堂」。

此外值得一提的是，這也不是The 8-Bit Big Band首次靠著電玩曲目奪下葛萊美獎，在2022年他們就曾以改編自《星之卡比》樂曲「Meta Knight’s Revenge」獲得同一獎項、去年也曾靠著《女神異聞錄5》的「Last Surprise」編曲獲得提名，可說是在遊戲音樂界推進上不可或缺的重要功臣。

另外，除了「最佳器樂阿卡貝拉編曲」獎項是由《超級瑪利歐》組曲奪下外，葛萊美主辦單位也有設立「最佳電玩及互動媒體配樂獎」，而此次由動作遊戲《Sword of the Sea》奪得，該獎項入圍名單包括，《絕地戰兵2》、《印第安納瓊斯：古老之圈》、《阿凡達：潘朵拉邊境》以及《星際大戰：亡命之徒》等多個知名作品，競爭可說是相當激烈。

關鍵字：任天堂超級瑪利歐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【聲調秒高八度】北海道路邊小貓咪玩雪玩到滿臉都是萌翻♥

推薦閱讀

《超級瑪利歐》福音神曲豪奪葛萊美獎　擊敗強敵「魔法壞女巫」

索尼新作持續DEI輸出！巨肥體型+極瘦義肢　網傻眼：糖尿病英雄？

《Apex》宣布停更初代Switch　「代幣挪移」官方劍指高效平台

《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》發售日、CBT公開

暴雪瘋啦！《鬥陣特攻2》重新命名：我們拿掉２繼續前進

《我的英雄學院》最新主機遊戲今日發售　3對3解放個性最終戰

動漫節攤位直擊！走道塞滿人難動彈...粉絲瘋搶限定商品福袋

JoyCity《Resident Evil Survival Unit》台灣、韓國與中東地區正式上線

台北動漫節開幕萬人擠爆場館全塞滿　主辦方估破2.5億商機

AMD執行長意外爆料？Steam新主機、下一代Xbox推出時間

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《碧藍幻想 無盡黃昏》發售日

台北動漫節開幕萬人擠爆館內全塞滿

《葬送的芙莉蓮》阿嬤大哭成名場景

索尼新作持續DEI輸出！

育碧工會怒求執行長下台！

Google開放新AI服務...遊戲業震撼

實況主花千萬日圓做遊戲已回本

不再延期！《GTA 6》夏季啟動宣傳計畫

《鬥陣特攻2》重新命名

Pokémon Play Lab高雄2號店開幕

最新新聞

《超級瑪利歐》福音神曲奪葛萊美

索尼新作持續DEI輸出！

《Apex》宣布停更初代Switch

《碧藍幻想 無盡黃昏》發售日

《鬥陣特攻2》重新命名

《我的英雄學院》新主機遊戲今發售

動漫節攤位直擊！走道塞滿人難動彈

JoyCity《Resident Evil Survival Unit》正式上線

台北動漫節開幕萬人擠爆館內全塞滿

Steam新主機、下一代Xbox推出時間

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366