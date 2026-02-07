《超級瑪利歐》福音神曲豪奪葛萊美獎　擊敗強敵「魔法壞女巫」

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲爆紅時刻不僅僅只是玩法上深受玩家追捧，多半也跟所搭配音樂有關。對此，近期遊戲圈音樂又再度迎來好消息，在2026年第68屆葛萊美獎頒獎典禮上，《超級瑪利歐》改編組曲「Super Mario Praise Break」奪下「最佳器樂阿卡貝拉編曲」，擊敗外界公認強敵《魔法壞女巫》編曲，為遊戲音樂再添一項喝采。

▼《超級瑪利歐》福音神曲拿下葛萊美獎。（圖／翻攝自X／@the8bitbigband）

這首「Super Mario Praise Break」組曲，是由知名大樂團The 8-Bit Big Band所製作，結合了福音（Gospel）風格，內容收錄多款《超級瑪利歐》系列的經典樂曲，像是初代《超級瑪利歐兄弟》主題曲、《超級瑪利歐64》中的炸彈兵戰場、《超級瑪利歐銀河》狂風花園星系以及《超級瑪利歐世界》運動主曲。對於此次The 8-Bit Big Band奪下葛萊美「最佳器樂阿卡貝拉編曲」獎，讓他們興奮表示，「為了向電玩音樂社群獻上這份禮物，我們謙卑地呈現這首由《超級瑪利歐兄弟》中最偉大的旋律所組成的樂曲，希望能帶領聽眾一同進入蘑菇王國的天堂」。

此外值得一提的是，這也不是The 8-Bit Big Band首次靠著電玩曲目奪下葛萊美獎，在2022年他們就曾以改編自《星之卡比》樂曲「Meta Knight’s Revenge」獲得同一獎項、去年也曾靠著《女神異聞錄5》的「Last Surprise」編曲獲得提名，可說是在遊戲音樂界推進上不可或缺的重要功臣。

另外，除了「最佳器樂阿卡貝拉編曲」獎項是由《超級瑪利歐》組曲奪下外，葛萊美主辦單位也有設立「最佳電玩及互動媒體配樂獎」，而此次由動作遊戲《Sword of the Sea》奪得，該獎項入圍名單包括，《絕地戰兵2》、《印第安納瓊斯：古老之圈》、《阿凡達：潘朵拉邊境》以及《星際大戰：亡命之徒》等多個知名作品，競爭可說是相當激烈。