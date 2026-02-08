《Minecraft》新DLC遭「政治入侵」　玩家怒火中燒官方秒禁留言

記者黃冠瑋／綜合報導

微軟旗下Mojang Studios《我的世界》一直以來憑藉著高度自由、不受外界任何事件影響而被全球讚譽，然而玩家美好理想或許即將打破。近期官方突然宣布推出名為「Lessons in Good Trouble」的免費DLC，希望將現實中社會運動歷史帶入到遊戲，隨即遭到大量玩家感到相當不滿，要求微軟別把政治帶進遊戲。

▼《Minecraft》新DLC出現社會運動人物。（圖／翻攝自YouTube／Minecraft Education）

事情其實是，近期《我的世界》新DLC預告中，展示了虛擬社會運動，官方希望透過此次DLC，讓玩家能參與到歷史上的關鍵民主權益運動，其中就有出現約翰・路易斯、馬丁・路德・金恩、馬拉拉、納爾遜・曼德拉、潘克赫斯特以及甘地等多位名揚歷史人物，藉此理解那些社會運動推動的背後原因。

或許官方此等願景過於美好，但顯然玩家對此並不買單，並強烈批評遊戲開發商試圖對兒童進行「政治洗腦」，根本是妥妥的政治入侵，眾多反對網友認為，《我的世界》在全球兒童遊玩人數相當龐大，會遊玩《我的世界》便是為了暫時遠離現實世界壓力，透過建構屬於自己世界來放鬆身心。

然而現在卻淪為宣揚任何政治主張以及社會運動工具，希望有遊玩《我的世界》的孩童家長能高度重視此事。面對排山倒海的反彈聲浪，微軟已暫時緊急限制該則預告貼文的回覆功能，或許此事官方沒有預料到，因此目前尚未做出完整回應。