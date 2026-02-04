ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Switch賣破1.5億台改寫歷史　任天堂救世主從慘敗到全面翻身

記者楊智仁／綜合報導

任天堂再度寫下歷史新頁，官方最新公布數據顯示，Nintendo Switch 自 2017 年推出至今，全球累積銷量已達 1 億 5537 萬台，正式超越任天堂 DS（1 億 5402 萬台），成為任天堂史上最暢銷的主機產品。

▼Switch主機全球累積銷量已達1.5億。（圖／資料照）▲▼任天堂,Nintendo Live,Switch主機,Switch示意圖。（圖／記者樓菀玲攝）

這項成績對任天堂而言意義非凡，Switch 問世前，任天堂正歷經 Wii U 銷售失利的低潮期，不僅主機僅賣出約 1356 萬台，市場信心與股價也一度下滑。然而，Switch 推出後任天堂市值成長超過三倍，品牌影響力更是攀上新高峰。Kantan Games 執行長 Serkan Toto 接受外媒 CNBC 訪問時直言，Switch 堪稱任天堂歷史上的關鍵轉捩點，「在前一代主機慘敗後公司一度陷入混亂，Switch 的出現恰逢其時。」

回顧過去，任天堂曾長期採取「掌機＋家用主機」雙線策略，2006 年推出的 Wii 以體感操作風靡全球，銷量突破 1 億台；但 2012 年問世的 Wii U，因定位與行銷策略模糊，加上面臨 Sony PS4 的激烈競爭最終黯然退場。Switch 則徹底顛覆既有框架，將家用主機與掌上遊戲機合而為一，玩家既能在電視上遊玩，也能隨時拆卸控制器、攜帶外出。遊戲研究主管 Piers Harding-Rolls 指出，任天堂選擇將原本分流的兩大產品線整合為單一平台，成功匯聚不同族群，為後續爆發性成長奠定基礎。

Switch 推出的時間點同樣關鍵。當時手機遊戲迅速崛起，嚴重分食 3DS 與 Wii U 的玩家市場，Omdia 資深分析師 James McWhirter 認為，Switch 成功為任天堂的主機業務注入新生命，扭轉被行動遊戲侵蝕的劣勢。內容面任天堂也充分發揮自家王牌 IP 的優勢。《瑪利歐賽車 8 豪華版》銷量突破 7000 萬套，《集合啦！動物森友會》、《薩爾達傳說》、《寶可夢》系列等作品同樣長賣不墜，新冠疫情期間居家娛樂需求暴增，也進一步推升 Switch 熱度。

任天堂也計畫複製這套成功模式至後繼機種。去年推出的 Switch 2 目前全球銷量已突破 1700 萬台，官方表示，這是任天堂歷來銷售速度最快的主機，未來表現同樣備受市場關注。

