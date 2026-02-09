ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《VAMPIR：血之繼承者》搶先評測！「血腥味」十足的純正吸血鬼MMORPG

記者蘇晟彥／綜合報導

網石旗下吸血鬼的MMORPG《VAMPIR：血之繼承者》日前台北電玩展上宣布，將在3月11正式上市，吸引不少MMORPG愛好者關注，《ETtoday遊戲雲》也接受官方邀請搶先體驗開發版本，現在就跟著我們的腳步，搶先進入到吸血鬼的國度，一起探訪「血族的繼承者」們驚心動魄的冒險詩章。

本版本仍在開發中，正式上市前內容可能有所變動。

▼《VAMPIR：血之繼承者》共有狂屠、血痕、毒蛇及死神四大職業，未來也將有神秘職業陸續登場。

▲▼ 《VAMPIR：血之繼承者》 。（圖／網石提供）

《VAMPIR：血之繼承者》為一款圍繞在「吸血鬼血族」的世界觀的史詩遊戲，遊戲以「血腥、恐怖、性張力」三個關鍵字打造出前所未有的吸血鬼世界，想當然爾，《VAMPIR：血之繼承者》屬於18+限制級的遊戲，但也正因為有了這限制，製作團隊得以打造一個「更冷酷無情」而且血腥的世界，相信對「喜歡血」的玩家一定會對此深深著迷。

在進入遊戲前，玩家將選擇四種不同的職業開始遊戲，分別是

．狂屠（遠程輸出）：以穿透黑暗的子彈開路的吸血鬼狙擊手
．血痕（近戰輸出）：以鮮血鍛劍主宰戰場的吸血鬼騎士
．毒蛇（遠程輸出）：使用古代咒術掌控戰局的吸血鬼術士
．死神（近戰輸出）：以暗影鐮刀斬裂敵人的吸血鬼戰士

與一般的MMORPG不同，《VAMPIR：血之繼承者》並沒有嚴格的「奶媽職業」，畢竟大家都是血族，生命恢復就靠自己就好了（誤），每個角色都有屬於自己輸出的空間，並沒有特別強的職業，所以在選擇上完全依照自己喜好即可。在這次測試時記者自己所使用的是「血痕」，基本上可以想像成狂戰士，帶著一把跟身體一樣的大劍四處砍，爽快感極佳，再加上遊戲中速度、打擊感相對強，再搭配血光、劍影的特效，會讓人有種在瘋狂世界中不斷殺戮、只為生存的沉浸感。

既然作為一個「吸血鬼遊戲」，遊戲中也獨創了所謂「腎上腺素計量條」的功能，吸血技能將可以直接處決掉敵人，從他們身上吸取腎上腺素，並會以跳動的心臟倒數，這些腎上腺素將會提供額外的能力值（例如爆擊傷害、攻擊速度等），讓玩家能隨著跳動的心臟繼續殺戮之道，找到屬於自己在亂世中的生存意義。

▼網石出品的MMORPG捏臉系統都擁有超高水準，可以依照自己喜好設計自己的外貌。

▲▼ 《VAMPIR：血之繼承者》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

由於本次體驗沒有其他人一起進行，所以就列出下面內大致內容給大家參考，包含可以獲取各種素材的副本、與玩家PVP的爭奪戰、獲取武器資源的欣嫩谷等等，當然還有屬於挑戰強大Boss的「史詩副本」，這些都將在玩家等級解鎖後逐步開放，逐步挑戰自己的極限在哪裡。

能力值加成的部分，則有像是肖像、紀律、魔力研究、神器等，透過收集獲得的素材，一步一步讓自己的基本數值提升，而官方也將這些能力加成設計的「很有中古世紀風味」，像是解鎖肖像就會想要讓人快點收集素材，早點解開全部面貌。

此外，在畫面UI上，也捨棄以往繁瑣的介面，改用非常簡單的設計，基本上僅有5格道具、5格技能以及簡單的功能，且都盡量縮小、擺在畫面兩側，將畫面留給遊戲空間，能更完整的體驗遊戲。

▼《VAMPIR：血之繼承者》有各式各樣的坐騎，像是蜘蛛、座狼這類型的也有，用獨特的美感征服玩家。

▲▼ 《VAMPIR：血之繼承者》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼《VAMPIR：血之繼承者》的畫面相對簡潔，玩起來畫面比較「乾淨」。

▲▼ 《VAMPIR：血之繼承者》 。（圖／網石提供）

整體來說，《VAMPIR：血之繼承者》就像看了一部吸血鬼電影一樣，看著繼承者們與教團、人類等多方勢力展開的廝殺，並一步一步探詢生存之道，與其說是在玩遊戲，不如說是欣賞動畫精美、沉浸感十足的電影一樣，期待所有玩家都能「成為血族」，一起享受《VAMPIR：血之繼承者》的好玩之處。

目前事前預約也熱烈展開，只要在商店、PC版本事前預約、EMAIL事前預約及訂閱社群，就可以獲得價值超過千元的虛寶獎勵，遊戲也將於3月11日正式上市。

>>事前預約請點此

▲▼ 《VAMPIR：血之繼承者》 。（圖／網石提供）

▲▼ 《VAMPIR：血之繼承者》 。（圖／網石提供）

