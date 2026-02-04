ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

13年Ubisoft老員工遭解雇　強烈批評公司決策、CEO兒子靠關係

記者楊智仁／綜合報導

任職 Ubisoft 超過 13 年的員工 David Michaud-Cromp，日前在社群媒體上透露，自己因為發表「針對公司重返辦公室（RTO）政策的公開評論」，並被認定「涉嫌違反忠誠義務」，而遭到為期 3 天的停職處分。然而事件並未就此落幕，Michaud-Cromp 近日進一步表示，他已被 Ubisoft 正式終止聘用關係。

▼Ubisoft傳出內部動盪。（圖／翻攝自官網）▲▼Ubisoft傳出嚴重內部動盪。（圖／翻攝自官網）

外媒曾就停職一事向 Ubisoft 詢問回應，但官方並未提供任何實質說法，不過在相關報導曝光後，有 Ubisoft 內部人士向媒體提供了 Michaud-Cromp 在公司內部溝通平台「Agora」上的發言截圖，從內容來看 Michaud-Cromp 在內部訊息中，對 Ubisoft 近年的多項決策提出強烈批評，包括重返辦公室政策、關閉多間工作室，以及持續投資遊戲即服務（GaaS）模式，他直言這類策略「一再反噬公司本身」，卻始終由基層員工承擔後果。

此外，他也點名批評由 Ubisoft 共同執行長 Charlie Guillemot ( 執行長的兒子 ) 主導的 Vantage Studios，質疑其資歷與決策正當性，Michaud-Cromp 更在訊息中指出，其過往作品經歷有限，卻身居要職引發內部不滿。Michaud-Cromp 在發言中強調，自己並不反對公司進行成本控管，但認為「真正該開始節流的地方是高層」，因為在高階管理層仍持續獲取高額報酬的情況下，任何改革都難以帶來實質改變。

外媒評論指出，這樣的觀點在 Ubisoft 內外部其實並不罕見，許多人私下抱持相同看法，但 Michaud-Cromp 將這些不滿以過於直接的方式公開表達，最終可能成為他被解雇的關鍵原因。根據 Michaud-Cromp 本人說法，Ubisoft 最終裁定其已「不再適合繼續任職於公司」並因此做出解雇決定。

