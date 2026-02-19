ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

用心才能看見自己！《OPUS：心相吾山》如何把攝影變成救贖之旅

記者楊智仁／專訪

SIGONO 與日本集英社遊戲共同開發的 3D 敘事遊戲《OPUS：心相吾山》公開 Demo 後，迅速累積玩家關注。團隊透露，試玩版整體評價約落在 96%，多數玩家肯定其情感氛圍與敘事方向，但也提出不少具體建議。這些回饋成為團隊決定延期的重要原因之一，接受《ETtoday 遊戲雲》專訪時，團隊也表示希望將品質再打磨得更完整，呈現「值得等待」的內容，

▼《OPUS：心相吾山》把攝影變成救贖之旅。（圖／記者李毓康攝）▲▼2026台北國際電玩展，OPUS。（圖／記者李毓康攝）

OPUS 系列一向以「愛、靈魂與自我完成」為精神核心，《心相吾山》則選擇以「攝影」作為主要互動方式，並將舞台從浩瀚宇宙拉回一座具體而迷幻的山。團隊形容，故事中有個關鍵詞是「用心看」。攝影不只是按下快門，而是一種觀看與內心對話的過程；當觀看開始與內在連結，角色的靈魂與創傷便自然浮現，進而延伸到關於救贖與愛的討論。

▲▼OPUS。（圖／翻攝自Steam）

系列過往在「太空」與「地面」之間交替，而這次選擇「山」並不只是延續規律，團隊認為，山本身就具備迷失感與魔幻氣質，非常適合承載人生低谷、徬徨與內省的氛圍，也是一個他們一直想嘗試的題材。情感拿捏上《心相吾山》刻意不去描繪「悲傷本身」，而是聚焦於「面對悲傷的奮鬥」團隊希望玩家感受到的不是單純的傷感，而是在情緒波動之後，留下溫暖、釋然與向前走的力量，正如遊戲中所說「即使努力是徒勞，也要能勇敢。」

本作同時也是 OPUS 系列首度全 3D 化的作品，從 2D 到 3D 幾乎每一環都成為全新挑戰：角色表情、肢體動作、運鏡設計、動畫演出流程，都需要重新建立。團隊坦言，動畫流水線反覆調整多次，無論是動作捕捉還是手 key、外包與內製的分工，甚至是遊玩與演出之間的銜接全都必須邊做邊修正。

▲▼OPUS。（圖／翻攝自Steam）

《心相吾山》的開發歷時約四年，最困難的依然是龐大的動畫量，以及「觀看」本身的設計，在一個按下快門理所當然的時代，如何賦予這個動作真正的意義並串聯成完整敘事，是團隊覺得最有趣、也最具挑戰性的部分。談到主題，團隊直言「攝影是玩法，不是主題」，真正的主題其實是「失落的大人」，攝影作為捕捉消逝瞬間的藝術，恰好回應了人類面對時間、無常與回不去的過去時，那種既溫柔又無力的姿態。

目前《OPUS：心相吾山》的整體完成度已超出團隊最初預期，雖仍有細節待打磨，但開發者對最終成果充滿信心。未來 OPUS 系列是否會有更多延伸計畫，團隊僅低調表示「一直有討論」，但眼前最重要的，仍是把這座名為「心相吾山」的旅程，好好完成。

▲▼OPUS。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：OPUS：心相吾山

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

主委親自回感染諾羅病毒

推薦閱讀

《刺客教條》主機版傳畫質大提升　「60幀」吸老玩家重溫回憶

70%動畫「虧損製作」？日協會籲改善動畫師工作室待遇

兔田佩克拉爆飯局見天音彼方　奇問「畢業轉意」本人堅定不復出

用心才能看見自己！《OPUS：心相吾山》如何把攝影變成救贖之旅

《咒術》正妹coser有「六塊肌」！　網暴動：太完美

《GTA》大賣美國政府怒了...創始人爆料「差點被勒令關閉」

超級美少女真面目　竟是「35歲二寶爸」！變身過程驚呆　

正妹撞臉《伊藤潤二》女角！　網嚇：真人版富江

「藥師少女、我獨自升級」領軍！回顧2025冬番人氣動畫

《我的英雄學院》最終季封神、安妮亞可愛回歸　2025秋番回顧

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《GTA》大賣惹怒美國政府？

蜜大腿太香！「肉肉」正妹引暴動

正妹coser有「六塊肌」！網暴動

「停止殺死遊戲」請願飆破130萬

神級正妹重現「裸泳」名場景！

《寶可夢》彈珠台要來了

正妹撞臉《伊藤潤二》女角！　網嚇：真人版富江

美少女竟是「二寶爸」　 變身過程驚呆

日本動畫約70%作品「虧損製作」

《我英》最終季封神...2025秋番回顧

最新新聞

《刺客教條》主機版傳畫質大提升

日本動畫約70%作品「虧損製作」

兔田佩克拉爆飯局見天音彼方

《OPUS：心相吾山》把攝影變成救贖之旅

正妹coser有「六塊肌」！網暴動

《GTA》大賣惹怒美國政府？

美少女竟是「二寶爸」　 變身過程驚呆

正妹撞臉《伊藤潤二》女角！　網嚇：真人版富江

盤點2025冬番必看神作

《我英》最終季封神...2025秋番回顧

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366