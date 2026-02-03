ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

露天市集動漫節4大任務一次看　女僕舞台、格鬥挑戰賽等你

記者蘇晟彥／綜合報導

ACGE交易平台露天市集連兩年參展台北國際動漫節，今年特別以最高規格集結動畫、漫畫、遊戲與電競四大元素規劃連五天展場限定活動，宣布攜手「怨念事務所」、「東海模型」、「星痕工作室」、「勳寶玩具鋪」等台灣指標動漫周邊店家，線上線下同步展開動漫節，同時整理出4大任務，邀請所有粉絲現場同樂。

▼露天市集連兩年參戰動漫節。（圖／露天市集提供）

▲▼ 。（圖／露天市集提供）

露天市集每日上午11點半及下午5點首攜手「阿克蒂雅女僕咖啡廳」帶來動感熱舞，引爆粉紅旋風；自2/6(五)起邀請知名模型達人喬老師、鐵牛、妙 MEOW、賓漢等動漫KOL捐出私藏動漫收藏品，每日下午1點進行公益競標活動，競標所得全數捐款社團法人台灣之心愛護動物協會幫助浪浪，讓收藏不只為喜愛，也能發揮影響力。像是2/7(六)下午1點知名模型達人喬老師準備珍稀的「EVA 初號機（紅蓮配色）」、「BN HEAD COLLECTION 鋼彈頭像」，2/8(日)玩具開箱達人賓漢則是帶來「十週年紀念 Labubu 公仔」、2/9(一)鐵牛則是分享「HIYA哥吉拉怪獸之王平成時代 北海道 ver.（1991）」及其他哥吉拉週邊。

攜台灣電競傳奇ET林家弘參戰SNK《格鬥天王》台日職業Coser簽名見面會資格秒殺

2/5(四)邀請有「寶島格鬥哥」之稱的台灣電競名將ET林家弘實況挑戰賽SNK《格鬥天王》粉絲對戰活動，甫在本週再度取得電競國手資格代表台灣參賽，擅長《格鬥天王系列》遊戲，生涯取得超過63個賽事頭銜，包括多個世界冠軍。相較過往國際電競賽事，林家弘也認為這次在露天市集的SNK《格鬥天王》與粉絲對戰活動，更需要粉絲臨場反應速度。與知名Cosplay團體「叩舍」合作，邀請4位具百萬跨國社群影響力，台日人氣Coser包括日本職業Coser シスル（Shisuru／Sithle）、えい梨（Eiri）及台灣兩位人氣Coser在2/7(六)下午2點半到4點舉辦簽名見面會。

▲▼ 。（圖／露天市集提供）


露天市集《2026台北國際動漫節》活動資訊

．2/5 (四)-2/9 (一) 10:00-18:00

．南港展覽館一館J區出入口直走第二攤

▲▼ 。（圖／露天市集提供）

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

