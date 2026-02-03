Netflix最大野心！FIFA遊戲新作「手機當手把」、直接在電視上玩

記者楊智仁／綜合報導

曾主導 Konami 自製引擎 Fox Engine 開發的前技術總監 Julien Merceron，近日確認加入美國加州遊戲工作室 Delphi Interactive，並出任技術長（CTO），負責開發 Netflix 旗下全新 FIFA 品牌遊戲。本作將配合 2026 年世界盃推出，也象徵 FIFA 系列在結束與 EA Sports 長年合作後的重大轉向。

▼Netflix X FIFA。（圖／翻攝自Netflix推特）

Julien Merceron 在 Konami 任職期間，曾擔任全球技術總監，主導 Fox Engine 的研發工作。該引擎最廣為人知的代表作為《潛龍諜影 5》，同時也於 2013 至 2020 年間應用於《實況足球／eFootball》系列，累積豐富的足球模擬遊戲開發經驗，成為此次 FIFA 專案的重要技術基石。

Delphi Interactive 表示，本作將「從零開始重新構想 FIFA 系列」，試圖以全新方式重塑足球遊戲體驗。Merceron 在聲明中指出，Delphi 與合作夥伴 Refactor Games 採取精簡但高水準的開發模式，透過小型菁英團隊專注核心創作理念，「某種程度上，是回歸過去那些經典足球遊戲成功的原則。」

Delphi 合夥人暨 FIFA 遊戲執行製作人 Theodor Tang-Peronard 也表示，Merceron過去參與的足球遊戲之所以深受玩家喜愛，正是因為以「手感與樂趣」為核心設計思維，這正是團隊希望帶給更廣泛玩家族群的 FIFA 新方向。該作同時也是 Netflix 目前規模最大、野心最明確的遊戲計畫之一，根據先前公開資訊，這款 FIFA 遊戲將以串流方式在電視上遊玩，並以手機作為控制器，跳脫傳統主機平台限制，所有訂閱用戶皆可遊玩。