ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Netflix最大野心！FIFA遊戲新作「手機當手把」、直接在電視上玩

記者楊智仁／綜合報導

曾主導 Konami 自製引擎 Fox Engine 開發的前技術總監 Julien Merceron，近日確認加入美國加州遊戲工作室 Delphi Interactive，並出任技術長（CTO），負責開發 Netflix 旗下全新 FIFA 品牌遊戲。本作將配合 2026 年世界盃推出，也象徵 FIFA 系列在結束與 EA Sports 長年合作後的重大轉向。

▼Netflix X FIFA。（圖／翻攝自Netflix推特）▲▼Netflix X FIFA。（圖／翻攝自推特）

Julien Merceron 在 Konami 任職期間，曾擔任全球技術總監，主導 Fox Engine 的研發工作。該引擎最廣為人知的代表作為《潛龍諜影 5》，同時也於 2013 至 2020 年間應用於《實況足球／eFootball》系列，累積豐富的足球模擬遊戲開發經驗，成為此次 FIFA 專案的重要技術基石。

Delphi Interactive 表示，本作將「從零開始重新構想 FIFA 系列」，試圖以全新方式重塑足球遊戲體驗。Merceron 在聲明中指出，Delphi 與合作夥伴 Refactor Games 採取精簡但高水準的開發模式，透過小型菁英團隊專注核心創作理念，「某種程度上，是回歸過去那些經典足球遊戲成功的原則。」

Delphi 合夥人暨 FIFA 遊戲執行製作人 Theodor Tang-Peronard 也表示，Merceron過去參與的足球遊戲之所以深受玩家喜愛，正是因為以「手感與樂趣」為核心設計思維，這正是團隊希望帶給更廣泛玩家族群的 FIFA 新方向。該作同時也是 Netflix 目前規模最大、野心最明確的遊戲計畫之一，根據先前公開資訊，這款 FIFA 遊戲將以串流方式在電視上遊玩，並以手機作為控制器，跳脫傳統主機平台限制，所有訂閱用戶皆可遊玩。

▲▼Netflix X FIFA。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：FIFA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場

推薦閱讀

30秒封神！《葬送的芙莉蓮》阿嬤大哭成名場景　動畫加筆網讚爆

Netflix最大野心！FIFA遊戲新作「手機當手把」、直接在電視上玩

「我的英雄學院、咒術迴戰」超人氣IP進軍動漫節　羚邦福袋一次看

GOG首談5年《還願》下架始末　輕忽地緣政治坦言：處理不夠好

神題還是爛題？日中學考「1979年鋼彈」反應兩極　網曝：學校特色

黃仁勳一句「為什麼不賣」？最強電視盒撐10年　可能還有下一代

《惡靈古堡9》50歲里昂驚現「粗壯臂」　青筋炸出引網笑：很懂玩

不再喊「我老婆」？網熱議宅文化轉變：愛仍在、表達方式已不同

《孤獨搖滾》動畫展2月三創啟動！團結Band舞台重現、台灣限定圖像

實況主花2500萬日圓做遊戲　作品熱賣8萬套...親曝「已回本」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

不再喊「我老婆」？網熱議宅文化轉變

最強電視盒撐10年　黃仁勳關鍵一句推力

實況主花千萬日圓做遊戲已回本

《瑪利歐賽車》傳奇製作人宣退休

日初中入學考出鋼彈題爆熱議

Netflix遊戲FIFA「手機當手把」

《The Witness》十年不敗曝光

《惡靈古堡9》50歲里昂現粗壯臂

寶可夢卡牌也要調漲價格了

《葬送的芙莉蓮》阿嬤大哭成名場景

最新新聞

《葬送的芙莉蓮》阿嬤大哭成名場景

Netflix遊戲FIFA「手機當手把」

人氣IP進軍動漫節、羚邦福袋一次看

GOG首談5年《還願》下架始末

日初中入學考出鋼彈題爆熱議

最強電視盒撐10年　黃仁勳關鍵一句推力

《惡靈古堡9》50歲里昂現粗壯臂

不再喊「我老婆」？網熱議宅文化轉變

《孤獨搖滾》動畫展2月三創啟動

實況主花千萬日圓做遊戲已回本

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366