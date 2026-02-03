「我的英雄學院、咒術迴戰」超人氣IP進軍動漫節　羚邦福袋一次看

記者楊智仁／綜合報導

2026 年第 14 屆台北國際動漫節將於 2 月 5 日至 2 月 9 日在南港展覽館盛大舉行，羚邦集團本次參展火力全開，不僅推出 10 款高 CP 值福袋，更集結《我的英雄學院》、《排球少年!!》、《咒術迴戰》、《怪獸 8 號》、《GACHIAKUTA》、《我獨自升級》、《天官賜福》、《時光代理人》等多部超人氣作品，帶來大量全新周邊商品，讓粉絲一次滿載而歸。

今年福袋共推出 10 種款式，其中包含《咒術迴戰》、《排球少年!!》、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》、《我的英雄學院》與《我獨自升級》五大作品。《咒術迴戰》以第三季「死滅迴游前篇」為主題，收錄角色立牌、雷射海報、「領域展開」地墊與「獄門疆」金屬鑰匙圈等高收藏價值商品；《排球少年!!》則推出烏野高校斜背包、應援口號緹花毛巾、隊服造型洗衣袋與角色無框畫，實用與紀念性兼具。

《艾莉同學》福袋主打角色造型周邊，包括壓克力衣架、白色膝上襪、兔女郎造型壓克力色紙與泳裝抱枕；《我的英雄學院》推出雄英高校運動服斜背包、第七季海報與角色運動毛巾、壓克力立牌；《我獨自升級》則圍繞成振宇「闇影君主」形象，推出斜背包、武器造型抱枕與鑰匙圈，風格鮮明。

緊接著是包含《GACHIAKUTA》、《彈珠汽水瓶裡的千歲同學》、《怪獸 8 號》、《天官賜福》與《時光代理人》福袋。《怪獸 8 號》推出防衛隊斜背包、警示牌手機支架與角色絨毛胸針；《天官賜福》以情人節主題推出壓克力畫板、唯美海報與毛絨手機背包；《時光代理人》則收錄雙面抱枕、懸疑風海報與 KV 畫板，深受粉絲喜愛。

此外，羚邦現場亦販售《我內心的糟糕念頭》與《祈念之樹》電影預售套票，《咒術迴戰》、《排球少年!!》、《我的英雄學院》、《GACHIAKUTA》、《怪獸 8 號》、《我獨自升級》、《藍色監獄》、《我推的孩子》等作品也同步推出多款全新周邊與限定商品。從盲抽、服飾、生活用品到高收藏價值紀念品一應俱全，勢必成為本屆動漫節粉絲朝聖的重點攤位之一。