神題還是爛題？日中學考「1979年鋼彈」反應兩極　網曝：學校特色

記者楊智仁／綜合報導

日本東京都一所私立中學近日因入學考試題目內容引發網友熱烈討論，有考題要求考生從多部動畫作品中，選出「於 1979 年播出、描寫向地球聯邦政府發動獨立戰爭的作品」，被不少網友喊到「這是獎勵題還是陷阱題？」

▲▼鋼彈。（圖／翻攝自推特）

這道題目出現在私立名校入試試卷中，題目設定為：在人類人口暴增、開始移居宇宙，並在宇宙世紀 0079 年爆發戰爭的背景下，詢問考生哪一部作品描寫「對地球聯邦政府發動獨立戰爭」，並要求從 6 個選項中選出正確答案：選項包括《銀河鐵道999》、《銀河英雄傳說》、《宇宙戰艦大和號》、《機動戰士鋼彈》、《超時空要塞馬克羅斯》以及《新世紀福音戰士》，正確答案被認為是 1979 年播出的《機動戰士鋼彈》。

不少日本網友認為，這道題目嚴重依賴課外興趣與家庭背景，雖然給了「1979 年播出」、「地球聯邦」等提示，但依然需要足夠動畫史知識才能判斷，儘管這些作品多半仍有續作或新系列，像《鋼彈》近期才上映《閃光的哈薩威》，但要 12 歲考生分辨這些差異實在過於苛刻，網友表示，「還是 6 選 1，完全不是課本內容」、「就算是父母年代都不一定能答出來。」

該事件引發考試公平性的討論，不過有網友緩頰，其實學校設有「鋼彈研究社」還被電視節目介紹過，學校簡介手冊中有提到該社團、文化季更展示過鋼彈，這道題目可能是考學生「有沒有好好了解學校」，也有網友笑稱，兒子平常被自己拉著看動畫，因此可以輕鬆答出，整體來說在社群上出現兩派不同的聲音。

