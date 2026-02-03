黃仁勳一句「為什麼不賣」？最強電視盒撐10年　可能還有下一代

記者楊智仁／綜合報導

許多人或許早已淡忘 NVIDIA 旗下的 Shield 系列裝置，但事實上 Shield TV 作為一款 Android 系統電視盒，至今已推出超過 10 年且仍未走到終點。NVIDIA 近日接受外媒專訪時明確表示，Shield 並非被放棄的產品線，未來仍會持續發展。

▼Shield TV 尚未走向終點。（圖／翻攝自官網）

訪談中，NVIDIA 硬體工程資深副總裁 Andrew Bell 回顧 Shield 的誕生背景，直言這是一個「從工程師熱情出發」的專案，他透露在 NVIDIA 創立初期，其實有大量員工都懷抱著同一個夢想「打造一台真正的遊戲主機」，Bell 表示，製作遊戲主機並非只要 GPU 就能完成，除了 NVIDIA 最擅長的圖形處理器，還必須同時具備 CPU、作業系統、遊戲內容，以及完整的使用者介面，整體門檻極高。

為了補齊這些關鍵拼圖，NVIDIA 透過一連串收購與合作逐步布局，其中包括 2007 年收購 PortalPlayer，最終促成 Tegra Arm 架構晶片的誕生，也成為早期 Shield 裝置的核心。早期的 Shield 裝置，原本主打可攜式遊戲體驗，但隨著時間推進，產品方向逐漸轉向「以串流為核心的家庭電視娛樂」，這項轉變的關鍵，在於 Google 推出 Android TV 平台，提供簡潔且高效的介面與完整的軟體生態。

Andrew Bell 坦言，Shield 某種程度上是一款「為自己而做」的產品，「說實話，我們其實是想要一台高品質、高效能、又不屬於 Apple 生態系的電視串流裝置。」Bell 表示，團隊在打造原型機時越做越興奮，甚至驚動了執行長黃仁勳，當時黃仁勳看了產品後，直接問了一句「那為什麼不乾脆拿去賣給大家？」這句話也成為 Shield TV 從內部玩具，走向商業產品的重要轉折點。

Shield TV 雖然不像顯卡或 AI 晶片那樣成為 NVIDIA 的主流焦點，但從官方說法來看，這條產品線依舊承載著公司對「客廳娛樂體驗」的長期想像。對 NVIDIA 而言 Shield 不只是電視盒，而是一段從「做遊戲主機夢」出發，最終落腳在串流與平台體驗的技術實驗史，即便存在感不高，這款產品顯然還沒準備退場。