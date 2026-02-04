CAPCOM《人機迷網》解密　6年時間「打磨玩法」、黛安娜設計理念曝光

記者蘇晟彥／台北報導

2026台北電玩展傑仕登帶著CAPCOM今年三款大作重磅襲擊，其中《PRAGMATA》(中譯：人機迷網）製作人大山直人、總監趙容熙也在電玩展期間接受媒體聯訪，在經過六年波折，最終將在 4 月 24日正式推出，製作人則難掩緊張表示，「會帶著緊張、使命感，努力將這款有趣的遊戲推廣給更多人！」

▼《PRAGMATA》(中譯：人機迷網）中的小女孩黛安娜受到玩家熱烈關注。（資料照／記者黃克翔攝）



《人機迷網》（中譯；英文為PRAGMATA）由卡普空開發並發行，遊戲背景設定在月球研究基地，講述太空人休・威廉斯和機器人黛安娜攜手對抗控制該研究站的敵對人工智慧，並返回地球的故事，從2020年宣布過後，終於確定要在2026年4月24日登場。

《PRAGMATA》曾經有過，像是《虛實萬象》的中文譯名，但最終確定在上市時叫做《人機迷網》，而簡體中文則為《識質存在》，針對譯名，媒體提問在這兩個名稱的涵義，團隊解釋，譯名是在團隊內有台灣、中國的員工，參考內部的意見後，最後決定使用這兩個名稱，當然沒有想到系列續做的事情，但希望如果未來也有續篇，這個名稱能持續沿用，而這個譯名在開發初期時其實就已經訂下來了。

針對組合使用「休＋黛安娜」，這個有點類似沉默父親跟活潑女兒的組合，團隊也解釋，休並不是一個沉默的人，反而在過程中會「吐槽」黛安娜，看似是個悶騷的大叔，而在初期提案的階段，團隊也曾想過陪伴休的是無人機、狗狗等內容，但最終覺得「機器人少女」最符合遊戲的調性，才因此定案，而當然，在遊戲中準備非常多服裝提供替換，團隊也強調「非常豐富、兩人都有」，也請玩家敬請期待。

針對黛安娜的形象，團隊指出是從零開始創作，沒有所謂「掃描真人」的說法，赤足這個設計也是總監趙容熙在邊畫圖時，想像以月球當作背景，如果有個從未去過地球、是在月球誕生，穿著不合身衣服出現，會是個有趣設定，而赤足這件事能更完美符合人物設定，因此最終黛安娜就被這樣定案下來。

最後針對六年的開發時間，團隊解釋，為了讓遊戲變得更加有趣，因此花了非常多時間打磨，想像要把「動作跟駭入」這個系統做得更好玩，最終才決定以「射擊＋解謎」定調，為了平衡、流暢度也花了很多時間琢磨，針對不少玩家在demo中感受到的「戰鬥+駭入」會打亂節奏，但官方則解釋，因為是個新穎的玩法，所以玩家難免在初期會手忙腳亂，但相信隨著熟悉度慢慢提升，一定會更有挑戰性、也會感到更多快樂。