不再喊「我老婆」？網熱議宅文化轉變：愛仍在、表達方式已不同

記者楊智仁／綜合報導

近來日本社群平台上出現一則引發大量共鳴的討論，有網友感嘆「最近的宅宅，已經不太把喜歡的角色稱作『我老婆』了。」該文章在推特接近 500 萬人點讚，並超過 6.9 萬按讚，掀起一場關於宅文化價值觀變遷的集體討論。

▼網熱議宅文化轉變。（圖／翻攝自木棉花）▲▼葬送的芙莉蓮。（圖／翻攝自推特）

該名網友指出，過去常見的「OO 是我老婆」幾乎已消失，取而代之的是「OO 是我媽媽」或單純稱為「我推 ( 推し）」。對此，不少宅宅直呼感同身受，有人留言表示「真的就是這樣，我到現在還在說『我老婆』，但時代真的變了。」眾多回應中，有網友分析這或許不是「沒膽量」，而是語言與文化自然演進的結果，相較充滿責任感的「我老婆」，「我推」一詞更偏向支持、欣賞與祝福，即使愛的情感仍在，表達方式卻已截然不同。

也有網友從自我認知出發，認為不再使用「老婆」稱呼，其實是一種成熟的選擇，有人半開玩笑、半認真地表示，「如果我真的成為丈夫，那她一定會不幸」、「比起自己，更適合她的對象一定另有其人」也有不少人認為，這樣的轉變未必是壞事。過去的「我老婆」文化，某種程度上帶有強烈的獨佔想像，如今改以「我推」稱呼，反而更尊重角色在作品中的存在。

