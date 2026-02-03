《惡靈古堡9》50歲里昂驚現「粗壯臂」　青筋炸出引網笑：很懂玩

記者黃冠瑋／綜合報導

萬眾期盼《惡靈古堡9：安魂曲》即將在2月27日上市，官方也在近期不斷釋出各種遊戲實機畫面，繼先前里昂出現老態成熟樣貌後，又有玩家發現在新影像中，50歲里昂在脫去老牌夾克時，手臂明顯格外粗壯，並且在緊身襯衫下青筋尤其明顯，讓不少網友看到後驚呼，「卡普空官方很懂玩，更愛里昂了」。

▼《惡靈古堡9：安魂曲》老態里昂手臂粗壯現成熟魅力。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

根據近期《惡靈古堡9：安魂曲》所釋出資訊顯示，從資訊上可以看到里昂正使用斧頭強行撬開一個櫃子，看似稀鬆平常畫面，但就有玩家注意到鏡頭多次帶到里昂手臂，讓這名玩家才驚呼里昂明顯比前幾代還格外粗壯，再加上他身穿緊身襯衫緣故，讓手臂線條又相對非常明顯，消息又成功再次掀起熱議。

對此，就有其他玩家找出《惡靈古堡4重製版》時期手臂相比，真的明顯變大不少，因此也被不少人戲稱里昂是效仿「克里斯化」，玩過《惡靈古堡5》的人就會知道，在此作克里斯曾徒手擊碎岩石，被戲稱「戰士大猩猩」，他也在後續《惡靈古堡8》變得更加壯碩，如今里昂再次變化，也讓不少玩家開始期待後續遊戲正式推出。

至於此次里昂外貌調整，開發團隊也有在先前出面提到，此次里昂的造型是經過公司內部女粉絲嚴格監修，連脖子上的皺紋都不放過，目的是為了讓玩家看到里昂另一種成熟的魅力。