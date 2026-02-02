《孤獨搖滾》動畫展2月三創啟動！團結Band舞台重現、台灣限定圖像

記者楊智仁／綜合報導

眾所期待的小孤獨來了，2/13【《孤獨搖滾！》動畫展】將於三創生活園區隆重登場，以動畫內容為核心，集合動畫經典橋段及重點場景，完美重現小孤獨的衣櫥、精選多款立繪展示、象徵夢想起點的STARRY展演廳、巨大化渴望被肯定的怪物都是本次展覽的吸睛重點，最後還有多媒體影音室，利用動畫影像剪接搭配聲光影音，打造沉浸式的《孤獨搖滾！》音樂體驗，2/13起讓我們再次感受小孤獨的絕對魅力。

▼【《孤獨搖滾！》動畫展】。（圖／廠商提供）

【《孤獨搖滾！》動畫展】特別引進日本展周邊精品，以主視覺為主軸設計的搖搖壓克力立牌、壓克力版畫、B2海報，還有討論度極高的吃草存錢筒、承認欲求怪獸娃衣、芒果收納箱，都是粉絲必收周邊。本次展覽特別繪製台灣專屬圖案，將台灣在地特色珍珠奶茶、芒果冰、紅白手提袋融入設計，電競滑鼠墊、軋型抱枕、絨毛玩偶、角色胸章組等，各種獨具特色又豐富多樣的限定周邊商品。現場還有粉絲最愛收藏卡及拍貼機，小孤獨本次也將展現顏藝新高度，角色系列更值得粉絲珍藏。

【《孤獨搖滾！》動畫展】場外特別規劃輕食區，提供來場消費者點心組及風味冷泡茶選擇，玻璃瓶身可重複利用，吸睛又環保，購買冷泡茶贈送專屬款角色卡，每款角色３款設計，快來蒐集！點心組特別規劃「孤獨瑪德蓮點心組」「搖滾迷你蘇打餅乾組」，盒內附炫光收藏卡，更適合粉絲專屬收藏。為維持良好的觀展品質，【《孤獨搖滾！》動畫展】將採線上預約入場制，更多展覽資訊將陸續公開，敬請密切關注曼迪傳播公告。