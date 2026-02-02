ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《孤獨搖滾》動畫展2月三創啟動！團結Band舞台重現、台灣限定圖像

記者楊智仁／綜合報導

眾所期待的小孤獨來了，2/13【《孤獨搖滾！》動畫展】將於三創生活園區隆重登場，以動畫內容為核心，集合動畫經典橋段及重點場景，完美重現小孤獨的衣櫥、精選多款立繪展示、象徵夢想起點的STARRY展演廳、巨大化渴望被肯定的怪物都是本次展覽的吸睛重點，最後還有多媒體影音室，利用動畫影像剪接搭配聲光影音，打造沉浸式的《孤獨搖滾！》音樂體驗，2/13起讓我們再次感受小孤獨的絕對魅力。

▼【《孤獨搖滾！》動畫展】。（圖／廠商提供）▲▼孤獨搖滾。（圖／廠商提供）

【《孤獨搖滾！》動畫展】特別引進日本展周邊精品，以主視覺為主軸設計的搖搖壓克力立牌、壓克力版畫、B2海報，還有討論度極高的吃草存錢筒、承認欲求怪獸娃衣、芒果收納箱，都是粉絲必收周邊。本次展覽特別繪製台灣專屬圖案，將台灣在地特色珍珠奶茶、芒果冰、紅白手提袋融入設計，電競滑鼠墊、軋型抱枕、絨毛玩偶、角色胸章組等，各種獨具特色又豐富多樣的限定周邊商品。現場還有粉絲最愛收藏卡及拍貼機，小孤獨本次也將展現顏藝新高度，角色系列更值得粉絲珍藏。

▲▼孤獨搖滾。（圖／廠商提供）▲▼孤獨搖滾。（圖／廠商提供）

【《孤獨搖滾！》動畫展】場外特別規劃輕食區，提供來場消費者點心組及風味冷泡茶選擇，玻璃瓶身可重複利用，吸睛又環保，購買冷泡茶贈送專屬款角色卡，每款角色３款設計，快來蒐集！點心組特別規劃「孤獨瑪德蓮點心組」「搖滾迷你蘇打餅乾組」，盒內附炫光收藏卡，更適合粉絲專屬收藏。為維持良好的觀展品質，【《孤獨搖滾！》動畫展】將採線上預約入場制，更多展覽資訊將陸續公開，敬請密切關注曼迪傳播公告。

▲▼孤獨搖滾。（圖／廠商提供）▲▼孤獨搖滾。（圖／廠商提供）▲▼孤獨搖滾。（圖／廠商提供）

關鍵字：孤獨搖滾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大聲逛JYP「遇到BIGBANG舞者」　抓住逼問：妳跑到這裡工作？！

推薦閱讀

《孤獨搖滾》動畫展2月三創啟動！團結Band舞台重現、台灣限定圖像

實況主花2500萬日圓做遊戲　作品熱賣8萬套...親曝「已回本」

沙國1.6兆收購EA恐難成？　「裁員計畫」引工會不滿籲美聯邦介入

寶可夢卡牌也要調漲價格了　官方曝原物料價格上漲

一張遊戲說明書竟賣21萬日圓？網揭謎底收藏圈「夢幻逸品」

《神鬼寓言》新作男走路太女性掀議　「左右扭擺」網猜：忘記換

電玩展落幕40萬人次入場！會場塞爆破紀錄　明年展期公開

美國賣場展示電腦「沒裝記憶體」　怕被偷網曝：看過有人現場拆

《瑪利歐賽車》傳奇製作人宣布退休　「40年辛勞」揭新時代來臨

AI不再是實驗品！亞太高峰會曝「遊戲業生存標配」　大廠端成熟方案

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

美國賣場展示電腦「沒裝記憶體」

《瑪利歐賽車》傳奇製作人宣退休

《The Witness》十年不敗曝光

Sony新專利曝光「手把可能變觸控式」

電玩展落幕40萬人次入場破紀錄

《神鬼寓言》新作男走路太娘掀議

一張遊戲說明書竟賣21萬日圓

實況主花千萬日圓做遊戲已回本

寶可夢卡牌也要調漲價格了

《動物森友會》更新製「蟑螂屋」

最新新聞

《孤獨搖滾》動畫展2月三創啟動

實況主花千萬日圓做遊戲已回本

沙國1.6兆收購EA恐難成？

寶可夢卡牌也要調漲價格了

一張遊戲說明書竟賣21萬日圓

《神鬼寓言》新作男走路太娘掀議

電玩展落幕40萬人次入場破紀錄

美國賣場展示電腦「沒裝記憶體」

《瑪利歐賽車》傳奇製作人宣退休

亞太高峰會曝「AI是遊戲業生存標配」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366