海外大神爆改ROG Ally　重現36年「GameBoy」卡聲勾起玩家回憶

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲圈內玩家爆改主機一事，早已司空見慣，像是先前Steam Deck改鍵解多指困擾、三合一主機等，都成功掀起許多玩家熱議。如今國外又有名玩家為了重溫36年前掌機始祖「GameBoy」，竟把ROG Xbox Ally改裝成它的樣貌，並且還能正常操作，卡帶插入響起，成功勾起許多老玩家當初的遊玩回憶。

▼海外大神爆改ROG Ally重現GameBoy。（圖／翻攝自Reddit／alanpep）

根據外媒報導，近期一名海外Reddit玩家alanpep分享了自己關於遊戲改機成果（目前文已移除，原因未知），alanpep首先將ROG Xbox Ally與GB Operator（一款可以連接電腦，使用原廠Game Boy卡帶運行遊戲的第三方硬體）結合使用，再把GB Operator 裝到了自己的 ROG 掌機上，相較於原本GameBoy不同的是，必須把GameBoy卡帶插入GB Operator才能執行，而ROG XBOX Ally則只是單純作為一台螢幕顯示器功能，但這名玩家終究實現了把「ROG Xbox Ally改裝成GameBoy」目標。

許多玩家對這個作品表示好奇和好笑，部分玩家也提出質疑，原因在於，他們認為ROG Xbox Ally上模擬遊戲或買一台二手Game Boy相對更加容易，不過Alanpep也給出解釋，雖然他知道這不是玩GameBoy遊戲的最佳方式，但他僅僅只是為了好玩才這麼做的，由於GB Operator是為卡帶設計的，他說他很享受將卡帶插入設備時那種令人滿足的感覺和聲音，而不是僅僅啟動一個模擬文件。

另外值得一提的是，雖然初代Game Boy於1990年在全球大部分地區發售，但這款距離推出已有36年歷史，顯然這款遊戲機早已成為老玩家心中無可撼動的地位，能否順暢遊玩早已不在那重要了。