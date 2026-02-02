實況主花2500萬日圓做遊戲　作品熱賣8萬套...親曝「已回本」

記者楊智仁／綜合報導

日本遊戲公司 LiTMUS 於 1 月 29 日宣布，怪物培育模擬遊戲《Mamon King》累計銷量正式突破 8 萬套，同時也確認將推出 PlayStation 5 版本。此外，擔任本作製作人的知名實況主兼創作者 よしなま，也在個人 YouTube 頻道中公開投資回收狀況，並透露下一款作品的開發構想。

▼《Mamon King》累計銷量正式突破 8 萬套。（圖／翻攝自YT）

《Mamon King》目前已於 PC（Steam）與 Nintendo Switch 平台推出，是一款以培育名為「Mamon」的怪物為核心的模擬遊戲，玩家將透過訓練、戰鬥與賽事挑戰，不斷提升怪物能力，最終以成為「Mamon King」為目標。遊戲戰鬥系統採用 1 對 1 指令制，並加入原創的「技能點數系統」，提升戰略深度與玩法變化性。

官方指出，《Mamon King》上市約一周便突破 6 萬套銷量，當時開發團隊曾形容銷售表現是「超出預期 6 倍」，一度引發話題，如今再經過約一個月，銷量進一步累積至 8 萬套，顯示作品仍維持穩定且亮眼的銷售動能。除了銷量成績外，官方也同步宣布《Mamon King》將移植至 PS5 平台，此前家用主機版本僅有 Nintendo Switch，此次新增 PS5 代表遊戲將接觸到更多主機玩家族群。

本作另一個備受關注的焦點，在於知名遊戲實況主製作人よしなま自掏腰包投入 2,500 萬日圓進行開發。他在最新公開的 YouTube 影片中坦言，這筆投資目前已全數回收，同時也分享了《Mamon King》續作的初步構想。事實上，遊戲發售前的訪談中，よしなま便曾提到，仍有許多想法未能完全納入首作，並計畫在續作中加以實現。先前當銷量突破 6 萬套時，他也曾表示有意將收益「全數投入下一款作品」。若依此方向推進，未來續作在規模與資源投入上，勢必更受期待。