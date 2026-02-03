ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

30秒封神！《葬送的芙莉蓮》阿嬤大哭成名場景　動畫加筆網讚爆

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》第二季可說是本季最受矚目的新番，超高製作品質，搭配作品細膩又深刻的人生體悟，讓作品大受好評，在歐美動漫評分網站 MyAnimeList 更是獲得史上最高的 9.35 分。先前第三話「阿嬤大哭」更成為名場景，在不少社群上掀起不少討論。

▼《葬送的芙莉蓮》阿嬤大哭成名場景。（圖／翻攝自木棉花）▲▼葬送的芙莉蓮。（圖／翻攝自木棉花）

餘韻打動人心《葬送的芙莉蓮》動畫第二季絕對是粉絲們最期待的霸權，其中第 31 話修塔爾克與芙莉蓮聊天時，芙莉蓮曝光了自己曾「大哭三天三夜」的過程，只見阿嬤在房間裡拉著雙馬尾嚎啕大哭，從床上、地板一路哭到天花板上，讓勇者一行人都不知所措，超可愛畫面搭配聲優種崎敦美完美的詮釋，「阿嬤大哭三天三夜」瞬間成為動漫圈熱議話題。

值得一提的是，該情節在原作漫畫中僅以單一分鏡簡單交代，但動畫版特別加重描寫，演出團隊運用約 30 秒的篇幅，透過數十種鏡頭切換與肢體細節，將角色情緒完美堆疊千年精靈如同小孩般的反差感，不少網友更將《葬送的芙莉蓮》的名場面，與《孤獨搖滾》小孤獨以及《為美好的世界獻上祝福》阿克婭中哭戲並列，稱為動畫圈的「哭哭三天王」，而這些哭戲似乎都是由同一位知名動畫師佐藤利幸負責繪製。

關鍵字：葬送的芙莉蓮

