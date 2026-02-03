《ARC Raiders》再出洗錢複製Bug　「黃鴨山」塞爆網笑：好荒謬

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻撤離射擊《ARC Raiders》自從爆出無匙搜刮、武器秒切真傷Bug後，官方就對此積極改善遊戲環境，也在先前公開了2026年更計畫，如今已迎來「逆風」版本更新，但近期就有玩家發現遊戲再次出現驚人物品複製Bug，黃色小鴨塞爆整個場景，事情爆出後，讓不少網友開玩笑表示，溫馨小鴨配上槍戰場景好荒謬。

▼《ARC Raiders》再出洗錢複製Bug。（圖／翻攝自Reddit／endgame2937）

事情其實是，近期隨著「逆風」版本上線，正當所有人都預期將會關注此次加入的40級以上配對模式（單人對抗小隊）時，沒想到此次更新最大話題居然是關於物品複製Bug再次出現所造成的黃色小鴨經濟。如果有玩過《ARC Raiders》是靠著搜打撤這種玩法，來換取所應資源，因此遊戲中只要是物品能換成金錢都格外重要，而此次物品複製Bug出現，恰巧給那些投機取巧玩家可趁之際，於是近期遊戲中各地便出現遭到大量黃色小鴨入侵場景，甚至塞滿背包畫面。

由於溫馨小鴨配上槍戰場景太過滑稽，因此又讓這款遊戲再度掀起一波熱議，對此一名Reddit上玩家Headwinds就開玩笑表示，「是不是遇到鴨子聖誕老人了，因為倉庫裡全都是鴨子」，也有人表示感到難以置信，「在準備撤離時，就有人丟出許多黃色小鴨確實好笑，但沒想到搜刮這些鴨子就有280萬」，甚至還有人戲稱這肯定是伺服器崩潰遭到DDoS，只不過這裡的D是指鴨子複製攻擊。

或許在這樣一個玩家為了獲得微乎其微的資源機會而互相背叛的遊戲中，PvP玩家能找到一堆堆的小橡皮鴨，這確實又增添遊戲一番樂趣。然而這也衍生出許多疑慮，畢竟Embark在1月時就承諾要解決這些類似問題，但幾週以來，玩家就一直在抱怨Arc Raiders中的作弊者和漏洞利用者層出不窮，所以儘管這些問題看起來很滑稽，但仍然讓一些玩家擔心其他玩家擁有不公平的優勢，想必只能耐心等待後續官方盡速調整。