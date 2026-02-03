ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《ARC Raiders》再出洗錢複製Bug　「黃鴨山」塞爆網笑：好荒謬

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻撤離射擊《ARC Raiders》自從爆出無匙搜刮、武器秒切真傷Bug後，官方就對此積極改善遊戲環境，也在先前公開了2026年更計畫，如今已迎來「逆風」版本更新，但近期就有玩家發現遊戲再次出現驚人物品複製Bug，黃色小鴨塞爆整個場景，事情爆出後，讓不少網友開玩笑表示，溫馨小鴨配上槍戰場景好荒謬。

▼《ARC Raiders》再出洗錢複製Bug。（圖／翻攝自Reddit／endgame2937）

▲▼《ARC Raiders》再出洗錢複製Bug。（圖／翻攝自Reddit／endgame2937）

事情其實是，近期隨著「逆風」版本上線，正當所有人都預期將會關注此次加入的40級以上配對模式（單人對抗小隊）時，沒想到此次更新最大話題居然是關於物品複製Bug再次出現所造成的黃色小鴨經濟。如果有玩過《ARC Raiders》是靠著搜打撤這種玩法，來換取所應資源，因此遊戲中只要是物品能換成金錢都格外重要，而此次物品複製Bug出現，恰巧給那些投機取巧玩家可趁之際，於是近期遊戲中各地便出現遭到大量黃色小鴨入侵場景，甚至塞滿背包畫面。

由於溫馨小鴨配上槍戰場景太過滑稽，因此又讓這款遊戲再度掀起一波熱議，對此一名Reddit上玩家Headwinds就開玩笑表示，「是不是遇到鴨子聖誕老人了，因為倉庫裡全都是鴨子」，也有人表示感到難以置信，「在準備撤離時，就有人丟出許多黃色小鴨確實好笑，但沒想到搜刮這些鴨子就有280萬」，甚至還有人戲稱這肯定是伺服器崩潰遭到DDoS，只不過這裡的D是指鴨子複製攻擊。

或許在這樣一個玩家為了獲得微乎其微的資源機會而互相背叛的遊戲中，PvP玩家能找到一堆堆的小橡皮鴨，這確實又增添遊戲一番樂趣。然而這也衍生出許多疑慮，畢竟Embark在1月時就承諾要解決這些類似問題，但幾週以來，玩家就一直在抱怨Arc Raiders中的作弊者和漏洞利用者層出不窮，所以儘管這些問題看起來很滑稽，但仍然讓一些玩家擔心其他玩家擁有不公平的優勢，想必只能耐心等待後續官方盡速調整。

Random Encounter
byu/Onidge inArcRaiders

關鍵字：ARC Raiders射擊遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【拒檢衝撞還開逃】中壢警開12槍！歹徒還是跑了

推薦閱讀

《ARC Raiders》再出洗錢複製Bug　「黃鴨山」塞爆網笑：好荒謬

露天市集動漫節4大任務一次看　女僕舞台、格鬥挑戰賽等你

30秒封神！《葬送的芙莉蓮》阿嬤大哭成名場景　動畫加筆網讚爆

Netflix最大野心！FIFA遊戲新作「手機當手把」、直接在電視上玩

「我的英雄學院、咒術迴戰」超人氣IP進軍動漫節　羚邦福袋一次看

GOG首談5年《還願》下架始末　輕忽地緣政治坦言：處理不夠好

神題還是爛題？日中學考「1979年鋼彈」反應兩極　網曝：學校特色

黃仁勳一句「為什麼不賣」？最強電視盒撐10年　可能還有下一代

《惡靈古堡9》50歲里昂驚現「粗壯臂」　青筋炸出引網笑：很懂玩

不再喊「我老婆」？網熱議宅文化轉變：愛仍在、表達方式已不同

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

不再喊「我老婆」？網熱議宅文化轉變

最強電視盒撐10年　黃仁勳關鍵一句推力

實況主花千萬日圓做遊戲已回本

Netflix遊戲FIFA「手機當手把」

《瑪利歐賽車》傳奇製作人宣退休

《惡靈古堡9》50歲里昂現粗壯臂

日初中入學考出鋼彈題爆熱議

《葬送的芙莉蓮》阿嬤大哭成名場景

《The Witness》十年不敗曝光

寶可夢卡牌也要調漲價格了

最新新聞

《ARC Raiders》再出洗錢複製Bug

露天市集動漫節4大任務一次看

《葬送的芙莉蓮》阿嬤大哭成名場景

Netflix遊戲FIFA「手機當手把」

人氣IP進軍動漫節、羚邦福袋一次看

GOG首談5年《還願》下架始末

日初中入學考出鋼彈題爆熱議

最強電視盒撐10年　黃仁勳關鍵一句推力

《惡靈古堡9》50歲里昂現粗壯臂

不再喊「我老婆」？網熱議宅文化轉變

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366