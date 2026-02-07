ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《Apex》宣布停更初代Switch　「代幣挪移」官方劍指高效平台

記者黃冠瑋／綜合報導

EA射擊遊戲《Apex英雄》自從在2019年上市後，靠著快節奏戰鬥與復活隊友機制以及豐富角色內容，成功吸引大量玩家前往遊玩，EA也在先後支援Switch等多個平台。不過如今隨著Switch2席捲全球，官方宣布8月將停止支援初代Switch，轉移至Switch2，玩家原先剩餘代幣也可繼承至新平台，以此提升原先效能。

▼《Apex》宣布停更初代Switch。（圖／翻攝自X／@PlayApex）

根據近期官方公告，遊戲即將登場的第29季將成為Apex Legends在Switch平台上的最後一次更新，換而言之遊戲將會從2026年8月4日第30季起，將不再支援初代Switch平台。不過在此之前，玩家仍可照常遊玩。若玩家直接選擇在新的系統上遊玩，剩餘的遊戲代幣也可以遷移至Switch2版本。此外，由於所有的遊戲進度皆與美商藝電（EA）帳號綁定，相關紀錄也能同步轉移至其他遊戲平台。

對此，開發商Respawn表示：「隨著我們持續進化《Apex Legends》 的內容與技術基礎，我們的目標是提供高品質的體驗。感謝任天堂對Nintendo Switch 2的投資，該平台為 Apex Legends提供了卓越的掌機體驗，我們衷心感謝自遊戲上線以來一直陪伴我們一路走來的任天堂玩家群體，並期待在Nintendo Switch 2的登陸艇上與各位相見」。另外，過去Switch版本的《Apex Legends》曾面臨許多效能問題，如今隨著官方宣布轉移至Switch2，想必能為先前許多效能問題大幅改善。

關鍵字：Apex英雄

