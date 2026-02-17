ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《邊緣禁地4》2026年計畫揭曉　「詛咒者寶庫」網求：效能改好

記者黃冠瑋／綜合報導

由GearboxSoftware所開發掠寶射擊《邊緣禁地4》，上線初期可說是問題頻傳，像是PC效能不佳、更新卡頓等問題，勸退不少玩家。不過如今遊戲將迎來變革，近期官方宣布2026年更計畫，其中就針對效能問題，進行大幅修改，並且將帶來首部劇情包「瘋狂艾莉與被詛咒者寶庫」，全新職業寶藏獵人C4SH登場。

▼《邊緣禁地4》效能將迎來改善。（圖／翻攝自X／@Borderlands）

▲▼《邊緣禁地4》效能將迎來改善。（圖／翻攝自X／@Borderlands）

效能優化問題

首先玩家所關心效能問題，終於將迎來改善，近期Gearbox在《邊緣禁地》官方網站上公佈了大量《邊緣禁地4》更新細節，其中開發人員就說明，他們已認真聽取了玩家關於跨平台存檔、更多終局內容和新活動的請求。Gearbox正在努力開發這些功能，並解決遊戲的性能和穩定性問題，此外，他們還在計劃推出新的團隊副本首領、突襲模式以及其他內容。計劃在今年內發布一系列重大和小型更新，以修復漏洞、平衡問題以及進行任何亟需的變更。重大更新將每月發布一次，而小型更新將每週發布一次。

 

二月更新：付費 DLC「賞金包 2：石魔傳說」

遊戲將在二月推出DLC《賞金包2：石魔傳說》，內容會帶來全新任務、全新傳奇裝備，以及一張主題寶庫卡，內含24件外觀道具和4件可透過遊戲解鎖的可重置屬性裝備。此外，它還將引入超越傳奇等級的全新裝備：青色等級裝備。所有玩家都可以在《邊緣禁地4》中獲得此類裝備，但其中一些頂級裝備將僅限《賞金包2》玩家獨享。此外這次與第一款《賞金包》不同在於，《石魔傳說》將會是一款付費DLC。

 

三月劇情：新秘藏獵人「C4SH」亮相

緊接著3月將迎來遊戲首個新劇情包《瘋狂艾莉與被詛咒者寶庫》，其中將引進新的職業秘藏獵人「C4SH」。故事會從人氣角色艾莉出發揭開此次新劇情序幕，玩家將踏上多個以「宇宙恐怖為主題，基調更加血腥黑暗」的任務之旅。目前尚未命名的「故事包2」將於今年第三季末與一次重大更新一同上線。不過除此之外，Gearbox目前尚未透露第四季將推出哪些內容，想必後續將會有更多驚喜帶給玩家。

關鍵字：Gearbox邊緣禁地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【老祖宗保佑我】彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！

推薦閱讀

《我的英雄學院》最終季封神、安妮亞可愛回歸　2025秋番回顧

《邊緣禁地4》2026年計畫揭曉　「詛咒者寶庫」網求：效能改好

過年去哪玩？「芙莉蓮、我英」回顧感動！2026動漫快閃店整理

《雙影奇境》團隊再曝新作計畫　開發狂人戲稱「它非常美味」

《Mewgenics》受外媒炸裂好評　開發自誇：花500小時才全通關

蜜大腿太香！　「肉肉」正妹cos萊莎引暴動

專訪／從解謎到共創！《文字遊戲世界》如何把「字」變成一個宇宙

《Arc Raiders》2026年上半計劃公開　地圖連發官方曝「驚喜多」

「停止殺死遊戲」請願破130萬　歐洲辯論達成發起人稱：捍衛到底

神級正妹重現「裸泳」名場景！　網震驚：蕾潔本人

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

蜜大腿太香！「肉肉」正妹引暴動

神級正妹重現「裸泳」名場景！

《寶可夢》彈珠台要來了

「停止殺死遊戲」請願飆破130萬

《雙影奇境》團隊再曝新作計畫

任天堂社長Switch 2暫不調漲價格

2026動漫快閃店整理

《邊緣禁地4》2026年計畫揭曉

《Pokémon Pokopia》1.5hr試玩

《我英》最終季封神...2025秋番回顧

最新新聞

《我英》最終季封神...2025秋番回顧

《邊緣禁地4》2026年計畫揭曉

2026動漫快閃店整理

《雙影奇境》團隊再曝新作計畫

《Mewgenics》受外媒炸裂好評

蜜大腿太香！「肉肉」正妹引暴動

《文字遊戲世界》挑戰文字極限

《Arc Raiders》2026上半計劃曝

「停止殺死遊戲」請願飆破130萬

神級正妹重現「裸泳」名場景！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366