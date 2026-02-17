《邊緣禁地4》2026年計畫揭曉　「詛咒者寶庫」網求：效能改好

記者黃冠瑋／綜合報導

由GearboxSoftware所開發掠寶射擊《邊緣禁地4》，上線初期可說是問題頻傳，像是PC效能不佳、更新卡頓等問題，勸退不少玩家。不過如今遊戲將迎來變革，近期官方宣布2026年更計畫，其中就針對效能問題，進行大幅修改，並且將帶來首部劇情包「瘋狂艾莉與被詛咒者寶庫」，全新職業寶藏獵人C4SH登場。

▼《邊緣禁地4》效能將迎來改善。（圖／翻攝自X／@Borderlands）

效能優化問題

首先玩家所關心效能問題，終於將迎來改善，近期Gearbox在《邊緣禁地》官方網站上公佈了大量《邊緣禁地4》更新細節，其中開發人員就說明，他們已認真聽取了玩家關於跨平台存檔、更多終局內容和新活動的請求。Gearbox正在努力開發這些功能，並解決遊戲的性能和穩定性問題，此外，他們還在計劃推出新的團隊副本首領、突襲模式以及其他內容。計劃在今年內發布一系列重大和小型更新，以修復漏洞、平衡問題以及進行任何亟需的變更。重大更新將每月發布一次，而小型更新將每週發布一次。

二月更新：付費 DLC「賞金包 2：石魔傳說」

遊戲將在二月推出DLC《賞金包2：石魔傳說》，內容會帶來全新任務、全新傳奇裝備，以及一張主題寶庫卡，內含24件外觀道具和4件可透過遊戲解鎖的可重置屬性裝備。此外，它還將引入超越傳奇等級的全新裝備：青色等級裝備。所有玩家都可以在《邊緣禁地4》中獲得此類裝備，但其中一些頂級裝備將僅限《賞金包2》玩家獨享。此外這次與第一款《賞金包》不同在於，《石魔傳說》將會是一款付費DLC。

三月劇情：新秘藏獵人「C4SH」亮相

緊接著3月將迎來遊戲首個新劇情包《瘋狂艾莉與被詛咒者寶庫》，其中將引進新的職業秘藏獵人「C4SH」。故事會從人氣角色艾莉出發揭開此次新劇情序幕，玩家將踏上多個以「宇宙恐怖為主題，基調更加血腥黑暗」的任務之旅。目前尚未命名的「故事包2」將於今年第三季末與一次重大更新一同上線。不過除此之外，Gearbox目前尚未透露第四季將推出哪些內容，想必後續將會有更多驚喜帶給玩家。