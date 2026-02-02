ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

電玩展落幕40萬人次入場！會場塞爆破紀錄　明年展期公開

記者楊智仁／綜合報導

上周落幕的2026台北國際電玩展再次寫下新篇章，不僅玩家人潮突破近年紀錄，四天累積湧入近40萬人次，今年展出陣容更全面升級，各家攤位活動精彩、遊戲試玩機台滿座，首兩日商務區與亞太遊戲高峰會，持續展現作為亞太地區遊戲產業樞紐的影響力，隨B2B展區規模擴大，共吸引43國高達2,100位商務人士參與，2027年展期將於1月21至24日舉辦。

▼2026台北國際電玩展人潮爆滿。（圖／記者李毓康攝）▲▼2026台北國際電玩展開幕人潮。（圖／記者李毓康攝）

2月1日迎來展覽最後一天，一早就有大量玩家與家庭客接連進場，下午星光票時段同樣人潮滿滿，為回饋大家的熱情參與，各廠商紛紛祭出壓軸的重磅活動，並大方將好禮送出，其中由CAPCOM與傑仕登攜手舉辦的「Monster Hunter Wilds Taiwan Championship」，共有6組獵人突破重重關卡，從140組預賽選手中脫穎而出，刺激熱血的決賽今日在舞台吹響號角，在遊戲製作人辻本良三與總監德田優也的見證下，最終由上屆冠軍組合「Monster Hunter Forever」頂住壓力一舉奪魁。

而台灣萬代南夢宮娛樂完美還原《艾爾登法環》的黃金樹，讓許多褪色者忍不住拿起手機狂拍，玩家期待已久終於上市的《CODE VEIN 噬血代碼 II》，遊戲總監吉村廣與製作人飯塚啓太也登上特別舞台，親自挑戰頭目戰，展現作品魅力。

▲▼電玩展。（圖／廠商提供）

《碧藍航線》打造的艦船宿舍計畫，30個限量名額超快就被忠實玩家搶空，帶著滿滿的笑容與化身艦船少女的Coser一對一互動，格雷維蒂互動則有超萌的月夜貓現身，為仙境傳說系列最新作品《RO仙境傳說：世界之旅》帶來滿滿人氣，首次在台灣與玩家見面的《塵白禁域》推出的限量背包大受好評，幾乎展內處處可見玩家揹著輕鬆逛展，許多展場限定的周邊也幾乎都被搶購一空，顯見遊戲的超高人氣;由Game Source Entertainment (GSE)帶來，全球首度開放實機試玩的《星砂島》，療癒可愛的氛圍，備受親子族群喜愛，有許多家庭大手拉小手，一起打造虛擬世界中的家園。

▲▼電玩展。（圖／廠商提供）

TGS STAGE最後一天由任天堂帶來旗下3款熱門IP的遊戲同樂會，並邀請到超級亮眼的全明星陣容，包括由熊仔、阿樂、RJ、魯蛋、赤狐、阿民同台，在《卡比的馭天飛行者》的遊戲中組隊競速，而HowHow、RJ與鼻妹也一起體驗全新升級《集合啦！動物森友會 Nintendo Switch 2 Edition》的趣味。

Indie House獨立遊戲專區也是人氣爆棚，不僅現場匯集大量試玩粉絲，社群平台上更是話題不斷，現場主題牆面貼滿了破千張心得便利貼，寫著滿滿的鼓勵及建議，開發者紛紛在閉展前認領、收藏屬於自己作品的紙條，其中不少玩家在心得中也提及國際獨立遊戲館，藉由TGS海外合作夥伴，讓許多與台灣相距遙遠的作品也能輕鬆體驗，讓玩家直呼「真的很新奇！」

▲▼電玩展。（圖／廠商提供）

關鍵字：電玩展

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」

推薦閱讀

電玩展落幕40萬人次入場！會場塞爆破紀錄　明年展期公開

美國賣場展示電腦「沒裝記憶體」　怕被偷網曝：看過有人現場拆

《瑪利歐賽車》傳奇製作人宣布退休　「40年辛勞」揭新時代來臨

AI不再是實驗品！亞太高峰會曝「遊戲業生存標配」　大廠端成熟方案

Sony新專利曝光「PS手把或變觸控式」？自由調整按鍵位置大小

《鬼滅之刃》首次SCREENX版將上映　270度視野三面螢幕開打

寶可夢刊登靖國神社活動...中國媒體爆氣「要求道歉」：傷害感情

動漫盜版損失有多大？日方調查「破10兆日圓」　這兩國災情嚴重

2026台北電玩展進入倒數　壓軸重磅、精彩舞台週末迎接玩家

全球最大漫畫盜版網遭封　中國男被逮捕...每月收益可達800萬

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

美國賣場展示電腦「沒裝記憶體」

《瑪利歐賽車》傳奇製作人宣退休

《The Witness》十年不敗曝光

Sony新專利曝光「手把可能變觸控式」

亞太高峰會曝「AI是遊戲業生存標配」

《動物森友會》更新製「蟑螂屋」

Virtual Boy登陸Switch 2

全球最大漫畫盜版網遭封

寶可夢靖國神社活動...中國媒體爆氣

《鬼滅之刃》首次SCREENX版將上映

最新新聞

電玩展落幕40萬人次入場破紀錄

美國賣場展示電腦「沒裝記憶體」

《瑪利歐賽車》傳奇製作人宣退休

亞太高峰會曝「AI是遊戲業生存標配」

Sony新專利曝光「手把可能變觸控式」

《鬼滅之刃》首次SCREENX版將上映

寶可夢靖國神社活動...中國媒體爆氣

日政府調查盜版損失「破10兆日圓」

2026台北電玩展進入倒數

全球最大漫畫盜版網遭封

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366