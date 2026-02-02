電玩展落幕40萬人次入場！會場塞爆破紀錄　明年展期公開

記者楊智仁／綜合報導

上周落幕的2026台北國際電玩展再次寫下新篇章，不僅玩家人潮突破近年紀錄，四天累積湧入近40萬人次，今年展出陣容更全面升級，各家攤位活動精彩、遊戲試玩機台滿座，首兩日商務區與亞太遊戲高峰會，持續展現作為亞太地區遊戲產業樞紐的影響力，隨B2B展區規模擴大，共吸引43國高達2,100位商務人士參與，2027年展期將於1月21至24日舉辦。

▼2026台北國際電玩展人潮爆滿。（圖／記者李毓康攝）

2月1日迎來展覽最後一天，一早就有大量玩家與家庭客接連進場，下午星光票時段同樣人潮滿滿，為回饋大家的熱情參與，各廠商紛紛祭出壓軸的重磅活動，並大方將好禮送出，其中由CAPCOM與傑仕登攜手舉辦的「Monster Hunter Wilds Taiwan Championship」，共有6組獵人突破重重關卡，從140組預賽選手中脫穎而出，刺激熱血的決賽今日在舞台吹響號角，在遊戲製作人辻本良三與總監德田優也的見證下，最終由上屆冠軍組合「Monster Hunter Forever」頂住壓力一舉奪魁。

而台灣萬代南夢宮娛樂完美還原《艾爾登法環》的黃金樹，讓許多褪色者忍不住拿起手機狂拍，玩家期待已久終於上市的《CODE VEIN 噬血代碼 II》，遊戲總監吉村廣與製作人飯塚啓太也登上特別舞台，親自挑戰頭目戰，展現作品魅力。

《碧藍航線》打造的艦船宿舍計畫，30個限量名額超快就被忠實玩家搶空，帶著滿滿的笑容與化身艦船少女的Coser一對一互動，格雷維蒂互動則有超萌的月夜貓現身，為仙境傳說系列最新作品《RO仙境傳說：世界之旅》帶來滿滿人氣，首次在台灣與玩家見面的《塵白禁域》推出的限量背包大受好評，幾乎展內處處可見玩家揹著輕鬆逛展，許多展場限定的周邊也幾乎都被搶購一空，顯見遊戲的超高人氣;由Game Source Entertainment (GSE)帶來，全球首度開放實機試玩的《星砂島》，療癒可愛的氛圍，備受親子族群喜愛，有許多家庭大手拉小手，一起打造虛擬世界中的家園。

TGS STAGE最後一天由任天堂帶來旗下3款熱門IP的遊戲同樂會，並邀請到超級亮眼的全明星陣容，包括由熊仔、阿樂、RJ、魯蛋、赤狐、阿民同台，在《卡比的馭天飛行者》的遊戲中組隊競速，而HowHow、RJ與鼻妹也一起體驗全新升級《集合啦！動物森友會 Nintendo Switch 2 Edition》的趣味。

Indie House獨立遊戲專區也是人氣爆棚，不僅現場匯集大量試玩粉絲，社群平台上更是話題不斷，現場主題牆面貼滿了破千張心得便利貼，寫著滿滿的鼓勵及建議，開發者紛紛在閉展前認領、收藏屬於自己作品的紙條，其中不少玩家在心得中也提及國際獨立遊戲館，藉由TGS海外合作夥伴，讓許多與台灣相距遙遠的作品也能輕鬆體驗，讓玩家直呼「真的很新奇！」