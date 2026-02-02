ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

寶可夢卡牌也要調漲價格了　官方曝原物料價格上漲

記者楊智仁／綜合報導

寶可夢官方網站於 30 日更新公告，宣布將自 2026 年 5 月起，調整部分「寶可夢卡牌遊戲」新商品的建議售價。官方同時強調，2026 年 4 月以前已發售的商品價格不會變動。

▼寶可夢卡牌要調漲價格。（圖／達志影像／美聯社）▲▼寶可夢卡牌,神奇寶貝,Pokémon。（圖／達志影像／美聯社）

官方在公告中表示「感謝各位長期以來對本公司商品的支持與愛護。由於原物料價格持續上漲等因素影響，針對 2026 年 5 月以後發售的部分寶可夢卡牌遊戲新商品，將依下列內容調整製造商建議售價敬請理解。」此次價格調整的重點商品為最常見的擴充包（5 張入），現行含稅售價為 180 日圓，自 5 月起發售的新商品將調整為 200 日圓。官方補充說明，部分擴充包商品的價格可能有所不同，而非 5 張入的其他商品系列，則會依照各商品個別訂定價格。

寶可夢卡牌自 1996 年於日本推出，被視為日本首款本土大型集換式卡牌遊戲（TCG），玩家可自由組合寶可夢卡與支援卡，以 60 張卡牌構成一副牌組，玩法橫跨親子族群與成年玩家。多年來全日本各地持續舉辦官方活動與賽事，擁有穩定玩家基礎。自 2018 年夏季起，寶可夢卡牌再度迎來大規模熱潮，新商品上市後經常迅速完售，甚至出現搶購與轉售現象。即便近年市場逐漸趨於穩定，整體人氣仍維持在高檔，此次價格調整也引發玩家與收藏族群的高度關注。

